»Slovenija bo smrdela« od 6. do 11. maja (FOTO)

Veterinarski higieniki Nacionalnega veterinarskega inštituta Veterinarske fakultete v Ljubljani so napovedali opozorilno stavko, ki bo potekala od 6. do 11. maja. Zahtevajo zagotavljanje delovnih pogojev v skladu z zakonodajo, dvig osnovne plače in določitev pravice do stalnega dodatka na pogoje dela.

Napovedujejo zaustavitev odvozov na kmetijskih obratih, bodo pa opravljali nujne odvoze

Kot so danes sporočili, so napoved stavke poslali veterinarski fakulteti ter ministrstvu za visoko šolstvo, znanost in inovacije, v vednost pa tudi vladi, ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Upravi RS za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.

FOTO: Stavkovni Odbor Veterinarskih Higienikov

Opozorilna stavka bo, kot je sklenil stavkovni odbor, od ponedeljska do petka potekala po štiri ure na dan, v soboto pa bo dežurna služba opravila samo najnujnejše zadeve, med katere sodijo odvoz povoženih živali v urbanih naseljih in preprečevanje širjenja kužnih bolezni.

Če bodo primorani stavko stopnjevati, bo ta nato potekala od 13. do 17. maja. V tem času bodo stavkali ves delovni dan. Pri tem napovedujejo zaustavitev odvozov na kmetijskih obratih, bodo pa opravljali nujne odvoze, so dodali.

Zahtevajo tudi ustrezno vrednotenje dela

Osnovna plača higienika je umeščena v 26. plačilni razred in od oktobra 2022 znaša 1226,82 evra. Ta je od letošnjega leta nižja od minimalne plače. »Minimalna plača presega osnovno plačo, torej 26. plačilni razred, medtem ko je leta 2016 posegla v 16. plačni razred. Od leta 2016 smo izgubili 10 oz. 11 plačilnih razredov, kar je nesprejemljivo,« so navedli.