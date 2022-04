Slovenija bo kupila za 343 milijonov evrov bojnih vozil

Vlada bo za nameravani nakup 45 osemkolesnikov tipa boxer odštela 343,4 milijona evrov skupaj z DDV, so danes sporočili z obrambnega ministrstva (Mors) po odločitvi ustavnega sodišča, da prepoved referenduma o sporazumu z organizacijo OCCAR ni v neskladju z ustavo. Obrambni minister Matej Tonin je napovedal podpis pogodbe »še v tem mesecu«.

Kot so poudarili na Morsu, je nakup osemkolesnih bojnih vozil »bistvenega pomena za vzpostavitev najpomembnejše zmogljivosti Slovenske vojske, katere vzpostavitev se odlaga že dalj časa, to je srednje bataljonske bojne skupine«. Gre za bistveno zmogljivost »za nadaljnji razvoj in izboljšanje stanja pripravljenosti Slovenske vojske«, so dodali.

45 bojnih vozil

Ministrstvo je ob tem v sporočilu za javnost razkrilo, da je ponujena in izpogajana skupna vrednost pogodbe 281,5 milijona evrov, davek na dodano vrednost, ki ga bo ministrstvo za obrambo plačalo Sloveniji pa bo znašal še 61,93 milijona evrov, skupno torej 343.430.000 evrov.

Za to naj bi Slovenija dobila 45 bojnih vozil z nameščeno oborožitveno postajo in opremo ter osnovni logistični paket z dokumentacijo, usposabljanjem, paketom rezervnih delov, osnovnim orodjem in testno opremo. Skupna cena vsebuje tudi razvojne stroške in stroške projektnega managementa v višini 19,25 milijona evrov.

Vozila bodo prispela do leta 2026

Vozila naj bi Slovenija dobila do leta 2026. Prva predvidena dobave je predvidena v prihodnjem letu, in sicer naj bi Slovenska vojska dobila eno vozilo. Nato devet vozil v letu 2024, glavnino, 22 vozil leta 2025, leta 2026 pa še 13 vozil.

Na Morsu tudi zagotavljajo, da provizij in posrednikov pri poslu ni bilo. »Dodatno k temu je bila dogovorjena fiksna eskalacijska klavzula, ne glede na podražitve materialov in energentov. Višanje cen je v pogodbi tako omejeno na največ 2,8 odstotka na leto,« so izpostavili v sporočilu za javnost.