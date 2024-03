Slovenija 20 let članica zveze Nato

Pred 20 leti je Slovenija postala članica Nata v okviru največje širitve v 75-letni zgodovini zavezništva. Na državni proslavi v četrtek je predsednica republike Nataša Pirc Musar vstop v Nato označila za pravilno odločitev, ki je izboljšala življenje prebivalcev in varnost Slovenije.

Po večletnih prizadevanjih se je Slovenija 29. marca 2004 priključila Natu v drugem valu njegove širitve na vzhod. Dober mesec kasneje, 1. maja 2004, je postala še članica Evropske unije. Z vključitvijo v obe integraciji je tako slabih 13 let po osamosvojitvi dosegla svoja ključna zunanjepolitična cilja, ki so ju potrdili tudi državljani na referendumih.

Predsednik vlade Republike Slovenije dr. Robert Golob je sprejel vrhovnega poveljnika zavezniških sil v Evropi generala Christopherja Cavolija. FOTO: Voranc Vogel FOTO: Voranc Vogel

Podpora Slovencev vstopu v Nato je bila že takrat manjša kot vstopu v EU in podobno je še danes. Pred 20 leti je na referendumu vstop v Nato podprlo 66 odstotkov udeležencev, danes pa se podpora Natu giblje nad 50 odstotkov. Le 46 odstotkov vprašanih meni, da so zaradi članstva v Natu bolj varni.

Slovenska vojska

S članstvom pa se je posodobila Slovenska vojska, ki je kmalu dosegla standarde Nata, vplivalo je tudi na dvig njene profesionalnosti. Že od samega začetka sodeluje v operacijah Nata v tujini, med drugim v Afganistanu in na Kosovu. V Latviji in na Slovaškem pa sodeluje v bojnih skupinah, ki so del odvračalne drže zavezništva na njegovem vzhodnem krilu.

Na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani pa bo danes potekla brezplačna prireditev V službi domovine, na kateri bodo predstavili poklice v vojski. Dogodek je namenjen predvsem dijakom, mlade pa bo nagovoril tudi minister za obrambo Marjan Šarec.

Varnostne razmere v Evropi so se namreč od vstopa Slovenije močno spremenile, še zlasti po ruski agresiji na Ukrajino. Spremenil se je tudi Nato, ki je po oceni analitikov osnovnemu obrambnemu poslanstvu dodal bolj ofenzivno vlogo.

Po porabi za vojsko medtem Slovenija ostaja na repu med državami Nata in še zdaleč ne dosega cilja, ki so si ga članice postavile leta 2014, da bodo za obrambo namenile najmanj dva odstotka BDP. Načrtovano je, da bo cilj dosegla do leta 2030.

Pred obletnico so v Sloveniji potekali številni dogodki. Na obisku je bil vrhovni poveljnik zavezniških sil Nata v Evropi, ameriški general Christopher Cavoli, premier Robert Golob pa je bil na na svojem prvem dvostranskem obisku na Natu. Generalni sekretar zavezništva Jens Stoltenberg je ob tej priložnosti dejal, da je Slovenija v 20 letih članstva v Natu pomembno vlogo odigrala predvsem pri stabilizaciji Zahodnega Balkana.

