Slovenec posnel potopljene jadrnice: »Zvečer so šli v mesto in pustili plovila prazna« (VIDEO)

Neurje, ki je v četrtek okoli polnoči zajelo območje Dalmacije, je pustilo kar nekaj posledic na plovilih. Pred Milno na otroku Brač so se potopili najmanj štiri plovila. Veter je dosegel hitrost okoli 80 km/h, jugo pa je nenadoma spremenil smer v tramontano, so pisali hrvaški mediji.

Slovenec je posnel potopljena plovila in podal nekaj svojih opažanj. »To je rezultat neznanja in pomanjkanja izkušenj. In dejstva, da so šli v flotilji osmih plovil zvečer vsi v mesto in pustili plovila prazna. In zelo dobro se je vedelo, da prihaja slabo vreme in močan veter,« je zapisal in objavil spodnji posnetek:

Na vprašanje, kaj pa narediš v takem primeru, če ostaneš na katamaranu, je avtor posnetka odgovoril:

»Prvo kot prvo, če veš, da prihaja tako slabo vreme, je prva izbira privez z muringi in ne sidranje. Če si že na sidru in vezan s krmo na obalo, odvežeš krmno vrv (jo lahko tudi naslednji dan prideš iskat), vžgeš motor, sidro pustiš. Če vidiš, da ne bo šlo, dvigneš sidro in izpluješ. Boljša opcija, kot, da na poziciji tako blizu obale tvegaš, da te takole nabije na skale,« je podal svoje mnenje.