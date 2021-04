Slovenec naj poročni fotograf na svetu

»Praviloma so zelo veseli, ko pridem, in izkažejo veliko spoštovanje,« pravi Samo Rovan iz Ljubljane, eden najboljših poročnih fotografov na svetu. Vemo, da je v dobi interneta mogoče prav vse. A da si mladi par iz Avstralije, Irske ali Peruja, Hongkonga, Francije naroči fotografa iz Slovenije? Pa je še kako res. Rovan je bil najprej fotoreporter, ki je končal študij arhitekture in sedem let delal v biroju: »Kjer sem bil pravzaprav zelo zadovoljen. Potem pa me je nekega dne leta 2006 sodelavka prosila, ali bi fotografiral njeno poroko. Pa sem jo, delo je bilo zelo ustvarjalno...