Slovenec, ki spreminja naše obraze

Avstrijska Koroška je postala prava meka za mlade in kreativne podjetnike, ki iščejo priložnost za razvoj in implementacijo svoje poslovne ideje.

Med tistimi, ki jim je uspelo razviti idejo prav v inkubatorju ob Vrbskem jezeru, je tudi Jernej Dvoršak, ki je pred časom skupaj s partnerjema iz Avstrije in Italije zagnal startup PiktID in s svojim produktom zelo hitro osvojil pomembne dele sveta. Njihovo področje delovanja je inovativno, pri zasledovanju svojih ciljev pa jih vodi jasen vpogled v prihodnost. Razvili so namreč programsko opremo, ki poskrbi za anonimizacijo fotografij. In čeprav na prvi pogled zveni kot abstraktni pojem, je to orodje, ki ga bomo v prihodnosti vedno več potrebovali.

