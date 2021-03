Slovenci znova dokazali, kako veliko srce imamo

Strokovnjaki so se organiziali in začeli zbiranje denarja za napravo, ki marsikomu predstavlja edino upanje za preživetje. FOTO: Uroš Hočevar

Konec leta začetek zdravljenja

Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo je ob pomoči donatorjev, posameznikov in podjetij v dobrem mesecu zbralo dovolj sredstev za nakup naprave za CAR-T celično terapijo na kliničnem oddelku za hematologijo UKC Ljubljana. Prve bolnike z najtežjimi oblikami krvnih rakov bi lahko s to napravo začeli zdraviti konec leta.Predsednica združenjaje povedala, da je odziv javnosti presegel vsa pričakovanja. Z donacijami so od 6. februarja do 11. marca zbrali skoraj okoli 700.000 evrov, cilj so presegli v sredo, ko je anonimni donator prispeval 100.000 evrov. Prav tako se je javil donator, ki bo kupil še eno celotno napravo s pripadajočo opremo.Edini proizvajalec naprave je v sredo zagotovil tudi nižjo ceno od prvotno predvidene. Za napravo s pripadajočo tehnično opremo bo združenje tako odštelo nekaj manj kot 534.000 evrov, namesto sprva predvidenih 613.000 evrov. S presežkom zbranih sredstev, ki trenutno znaša okoli 165.000 evrov, in z donacijami, ki jih prek donatorskih pogodb še pričakujejo, bodo poskušali zagotoviti še dodaten instrument, ki bo osrednji napravi omogočil izdelavo pripravkov za dve osebi hkrati.Posebni transakcijski račun združenja, na katerem zbirajo donacijska sredstva, tako v prihodnjih dneh ostaja odprt, prav tako so še vedno mogoče donacije prek SMS-sporočil.Zbiranju sredstev se bodo z dražbo malih črnih oblek pridružili tudi na katedri za oblikovanje tekstilij in oblačil ljubljanske naravoslovnotehnične fakultete. Dražba bo na facebook strani katedre potekala od 18. do 25. marca. Izkupiček bodo nakazali na račun združenja.Združenje bo napravo pri zastopniku proizvajalca naročilo v petek in jo skladno s ponudbo prejelo v 12 do 14 tednih. Kot je napovedal predstojnik oddelka za hematologijo v Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana, bodo prve bolnike ob pomoči te naprave začeli zdraviti konec leta, na leto bi lahko obravnavali med 20 do 30 bolnikov.Na pomoč pri urejanju zadev za nakup naprave so jim priskočili tudi pri agenciji za zdravila in medicinske pripomočke, prav tako so po Zverovih besedah že začeli urejanje primernih prostorov za postavitev naprav. Ministrstvo za zdravje je zagotovilo kritje stroškov za postavitev naprav v prostor.CAR-T celična terapija predstavlja nov način imunskega zdravljenja raka. Tako bolniku vzamejo imunske celice, ki jih ob pomoči virusov gensko spremenijo na način, da dobijo nove senzorje za vrsto raka, ki ga ima bolnik. Celice nato v aparatu namnožijo, nato pa jih aplicirajo v bolnika.Novi senzorji imunskim celicam omogočijo, da prepoznajo raka, ki ga ima bolnik, poleg tega pa so imunske celice opremljene z mehanizmi, s katerimi limfociti potem bolj učinkovito najdejo in uničijo raka.