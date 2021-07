Slovenci navdušeni, hitro gredo v promet

FOTO: Foto: Jure Eržen/delo

Število unovčenih bonov, ki so jih na podlagi pred kratkim uveljavljenega interventnega zakona za pomoč ob epidemiji v petek prejeli vsi prebivalci Slovenije, hitro raste. Od petka do danes zjutraj jih je bilo unovčenih že 9177, še 5835 jih je bilo rezerviranih, so sporočili iz Finančne uprave RS (Furs).Nove bone so prejeli vsi prebivalci s stalnim bivališčem v Sloveniji na dan 30. junij letos, unovčiti pa jih je mogoče do konca tega leta za storitve s področja gostinstva, turizma, športa in kulture. To velja za storitve, ki so v celoti izvedene in koriščene v Sloveniji.Boni so evidentirani kot dobroimetje v korist upravičenca v informacijskem sistemu Fursa, ki skrbi tudi za povračilo sredstev ponudnikom, kjer so bili boni unovčeni, ter vodenje evidence bonov.Nove bone je tako kot obstoječe turistične bone mogoče koristiti v nastanitveni dejavnosti, poleg tega pa tudi v gostinski, športni in kulturni dejavnosti, med drugim za obisk sejmov in srečanj, kinematografov, botaničnih in živalskih vrtov, za nakup knjig ali najem športne opreme.Čeprav je uporaba precej širša kot pri turističnih bonih, katerih skoraj polovica je še neporabljenih, tudi pri novih bonih za zdaj prevladujejo storitve s področja turizma.Med doslej unovčenimi boni jih je bilo 77 odstotkov unovčenih pri ponudnikih s področja turizma, 16 odstotkov s področja gostinstva, pet odstotkov s področja športa in dva odstotka s področja kulture, so prek Twitterja sporočili iz Fursa.Postopek unovčitve obeh vrst bonov je enak: potrošnik mora ob naročilu storitve izpolniti obrazec in predložiti osebni dokument, ponudnik pa ustrezno vrednost bona rezervirati v Fursovem sistemu. Ko je storitev izkoriščena, se vrednost računa unovči z bona, Furs pa jo povrne ponudniku.