Zdaj je jasno: boni na vaših računih, a kratek rok za vnovčenje

Vlada je danes z uredbo določila način unovčitve bonov v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi, ki jih prinaša novi interventni zakon za pomoč ob epidemiji.Državljani bodo bon lahko unovčili v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre, so po seji vlade sporočili iz urada vlade za komuniciranje.Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskih turističnih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v sistemu Finančne uprave RS (Furs). Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku.Danes izdana uredba določa način unovčitve bonov, povračilo sredstev preko informacijskega sistema Furs ter način vodenja in upravljanja evidence bonov.Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani.Več podrobnosti bosta minister za gospodarski razvoj in tehnologijoin vršilec dolžnosti generalnega direktorja Fursapredstavila na novinarski konferenci v petek.Državljani sicer še niso v celoti izkoristili starih oz. turističnih bonov. Od začetka unovčevanja, torej od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti