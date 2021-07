Prvi boni že unovčeni, Počivalšek napovedal dodatno pomoč turizmu (VIDEO)

Upravičenci novega bona (BON 21), ki so osebe s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji na dan 30. 6. 2021, bodo tudi letos lahko bone unovčili pri ponudnikih povsem enostavno, z osebnim dokumentom.



Bon bo mogoče unovčevati po delih in ga prenašati na drugo osebo enako kot lani. Za prenos bona in unovčevanje bonov mladoletnih oseb bo spet treba izpolniti obrazce. Oba bona veljata do 31. 12. 2021.

Ključni razliki med turističnim bonom in novim bonom (BON21):

Vrednost turističnega bona za odrasle je 200 evrov , za mladoletne pa 50. Vrednost BON21 za odrasle je 100, za mladoletne pa 50.



Turistični bon je mogoče porabiti za nočitev in za nočitev v zajtrkom. BON21 je mogoče porabiti za turistične, gostinske, športne in kulturne storitve. Podroben seznam dejavnosti je objavljen na spletni strani Fursa. Ponudniki BON21 lahko unovčevanje bona omejijo na minimalni znesek.



Prebivalcem Slovenije so od danes na voljo novi boni, ki jih je mogoče do konca leta uporabiti v turizmu, gostinstvu, športu in kulturi. Polnoletnim državljanom pripada 100 evrov, mladoletnim pa 50 evrov bonov. Državljani lahko bon unovčijo v turističnih namestitvah, restavracijah in barih, v knjigarnah, muzejih in na koncertih, ob najemu športne opreme in ob obisku športnih klubov, ogledali si bodo lahko razstave, obiskali zabaviščne parke in smučarske centre.Več podrobnosti sta minister za gospodarski razvoj in tehnologijoin vršilec dolžnosti generalnega direktorja Fursapredstavila na današnji novinarski konferenci v Ljubljani.»Turizmu smo pomagali s številnimi ukrepi, namenili smo eno milijardo sredstev, kar je ena tretjina vseh ukrepov za pomoč v pandemiji, znotraj tega tudi gostinstvu. Naredili smo nov korak, igrali na karto multiplikativosti in jih razširili na druga področja. Pripravljamo pa še dodaten ukrep za turizem, mimo interventnega zakona, za enkratno pomoč za tri najbolj prizadete: to so mestni hoteli, receptivne agencije, tise, ki pripeljejo goste, in industrijo srečanj,« je napovedal Počivalšek, ki se že veseli, da bo lahko svoje bone unovčil tudi sam, lani jih namreč ni. Hkrati je znova tudi pozval k cepljenju in odgovornemu ravnanju glede pandemije.Simič je povedal, da je bil prvi bon rezerviran že sinoči, nekaj po polnoči, danes zjutraj pa tudi že prvi bon unovčen. Sicer pa je vrednost bonov od danes evidentirana kot dobroimetje v informacijskem sistemu Finančne uprave RS (Furs) eDavki. Posamezniki lahko svoje stanje bona spremljajo v mobilni aplikaciji eDavki.Postopek unovčitve bonov bo zelo podoben unovčitvi lanskih turističnih bonov. Stranka bo ob naročilu storitve izpolnila obrazec in ponudniku predala osebni dokument, ponudnik bo ustrezno vrednost bona rezerviral v Fursovem sistemu. Ko bo storitev izkoriščena, bo vrednost računa unovčena z bona, Furs pa jo bo povrnil ponudniku.Simič je dejal, da težav ne pričakujejo, o pomisleki, kako smiselni so za unovčenje v gostinskih obratih - dolg postopek registracije za minimalne zneske - pa je povedal: »Vsak se bo odločil, kaj bo naredil. Postopek je takšen, te podatke je treba pridobiti. Verjamem, da se bodo gostinci že znašli, da bodo morda prodajali kakšne pakete. Morda se bona res ne splača porabiti za kavico, jim je pa dana možnost, da to pomoč izkoristijo,« je povedal. Iz Fursa so sicer sporočili tudi, da je mogoče nove bone tudi omejiti z minimalnim zneskom.Bone bodo tisti državljani, ki lanskih še niso porabili, lahko tudi kombinirali pri istem ponudniku, seveda za namen, za katerega so bili boni izdani. Skupno so boni sicer vredni 192,2 milijona evrov. Državljani sicer še niso v celoti izkoristili starih oz. turističnih bonov, za katere je država namenila 345 milijonov evrov. Od začetka unovčevanja, torej od 19. junija lani, jih je bilo do nedelje unovčenih 1.054.378 v skupni vrednosti 149,68 milijona evrov. To pomeni, da je bilo unovčenih 51,5 odstotka vseh bonov in 41,9 odstotka njihove skupne vrednosti.