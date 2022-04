Slovesnosti ob letošnji veliki noči v Vatikanu so bolj ali manj končane. Nepredstavljivo je delo, ki sta ga tudi tokrat opravila mednarodno priznana floristka dr. Sabina Šegula in strokovnjak za hortikulturo Peter Ribič pri okrasitvi bazilike sv. Petra, največje cerkve na svetu. Glivično obolenje »Že od leta 2011 s Petrom Ribičem sodelujeva pri velikonočnih krasitvah bazilike sv. Petra v Vatikanu,« je povedala Sabina Šegula. »Tokrat je bilo to torej deseto leto sodelovanja, saj so odpadle le krasitve zaradi covida-19, vendar sva v tem času sodelovala pri božični krasitvi sl...