Slovenca, ki sta razvila idejo za optimizacijo porabe

Vstop na še ne dobro znan trg je za novopečene podjetnike velika priložnost, a hkrati tudi izredno velik izziv. Tako je bilo tudi v primeru tehnološkega podjetja Amibit, d. o. o., ki je nastalo iz čistega navdušenja nad avtomatiziranim zbiranjem podatkov, ki je (z)družilo ekonomista Aleša, programerja Primoža in nato še inženirja Tadeja. A njihova ambiciozna podjetniška ideja je za uresničitev morala prestati še en velik izziv – pridobitev pravega finančnega partnerja, ki bi prepoznal njihov potencial in jim ga pomagal izkoristiti. Glede na to, da ekipa danes šteje že 25 motiviranih članov, ki skrbijo za nadaljnji razvoj podjetja, lahko zatrdimo, da jim je uspelo.

Naročnik oglasne vsebine je Gorenjska banka