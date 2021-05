Sladkor že dolgo ni bil tako drag

V trgovinah Spar in Interspar boste za košarico naslednjih izdelkov odšteli manj kot deset evrov, skupaj s kilogramom čevapčičev 14,62 evra: žemlje S-budget, dolgozrnati beli riž S-budget (1 kg), špageti S-budget (1 kg), pšenična bela moka S-budget (1 kg), sončnično olje S-budget (1 L), sirni namaz S-budget (200 g), trajno mleko S-budget, 3,5 % m.m. (1 L), krompir S-budget, pakirano (2 kg), korenje S-budget, pakirano (1 kg), jabolka zlati delišes S-budget, pakirano (2 kg).

Cene najvišje v šestih letih

Draži se. FOTO: Getty Images

Poskočila cena zelenjave

Cene mesa so v epidemičnem letu poskočile za 1,7 odstotka. FOTO: Leon Vidic

1,1

odstotka je dražja hrana.

Neki nedoločen nabor izdelkov v košarici bi bil nereprezentativen in neprimeren za kakršno koli primerjavo ali referenco. Tako za trgovca kot za kupce so v košarici točno določeni izdelki točno določenega proizvajalca na določen dan, saj so številni izdelki v določenih obdobjih v različnih cenovnih akcijah, dodatno lahko kupci uveljavljajo popuste in podobno.Zato ceno arbitrarne osnovne košarice živil objavlja le statistični urad,« so nam odgovorili iz Mercatorja, ko smo zaprosili za ceno naše košarice izdelkov za gospodinjstvo, v katero smo med drugim uvrstili moko, olje, meso, sladkor, testenine, riž. Podobno menijo tudi preostali trgovci, denimo Lidl, kjer so zapisali, da imajo od vseh naštetih izdelkov več vrst, medtem ko v Hoferju zagotavljajo, da ne glede na dogajanje na trgu ostajajo zvesti zavezi ponuditi izdelke najboljše kakovosti po najbolj ugodni ceni. Edini, ki je v okviru našega seznama košarice ponudil konkretne zneske, je avstrijski trgovec Spar.Kot so zapisali, lahko v trgovinah Spar in Interspar v široki ponudbi izdelkov najde vsak posameznik vse, kar potrebuje. »Izbira lahko glede na svojo cenovno občutljivost, način prehranjevanja, življenjski slog. V okviru linije izdelkov S-Budget, ki so najcenejši pri nas v posamezni podskupini izdelkov, lahko sestavimo osnovno košarico, ki vključuje naštete izdelke in znese skupaj manj kot 10 evrov (v okvirčku).«Indeks cen hrane OZN za prehrano in kmetijstvo (FAO) kaže, da so bile decembra 2020 gledano globalno najvišje v zadnjih šestih letih. V svetovnem merilu se je cena mesa zvišala za 1,7, mlečnih izdelkov pa za 3,2 odstotka, prav tako že nekaj let niso bili tako dragi žitarice, rastlinska olja in sladkor.Kot ugotavljajo na Statističnem uradu RS (SURS), se je cena hrane v epidemičnem letu 2020 v povprečju povišala za 1,1 odstotka. Izstopali sta predvsem ceni sadja in mesa; sadje se je povprečno podražilo za 5,2 odstotka, meso za 2,5, medtem ko se je na drugi strani za 2,7 odstotka pocenila zelenjava, najbolj krompir, in sicer kar za 17,5 odstotka. Kot ugotavljajo na Sursu, je lani izstopala tudi podražitev vnaprej pripravljenih jedi, in sicer za 3,9 odstotka. V nasprotju z omenjenim globalnim trendom, kjer se je sladkor podražil, pa so se pri nas sladkor in jedi iz sladkorja pocenili za 1,5 odstotka.Tudi podatki za prva dva meseca letošnjega leta so podobni; cene hrane so se povišale za 1,2 odstotka, najbolj sadje – za 3,5 odstotka – in zelenjava za 5,5 odstotka, pocenili pa so se mleko, sir in jajca.»Da lahko ponujamo izdelke po nižjih cenah, ves čas optimiziramo naše procese, kar je tudi bistvo našega poslovnega modela. Prodajne cene se skozi leto velikokrat spreminjajo, na njihovo oblikovanje pa vpliva več dejavnikov: nabavne cene, logistični stroški, drugi stroški poslovanja in splošno stanje na trgu,« pojasnjujejo pri Hoferju, kjer si, kot so zapisali, prizadevajo, da morebitnih zvišanj nabavnih cen ne prenašajo na kupce.»Cene poskušamo ohranjati enake, do povišanj pa pride le v skrajnih primerih, ko je ohranjanje enake cene poslovno nevzdržno. To velja tudi za morebitno višanje cen izdelkov, ki jih omenjate. Pri Hoferju sledimo principom diskontne prodaje in pri nakupu v naši trgovini so kupci lahko vedno pomirjeni, saj so lahko prepričani, da so izbrali izdelke najboljše kakovosti po najboljši ceni,« poudarjajo.