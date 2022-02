Slabe novice za javne uslužbence, to je sporočil minister

O zahtevi sindikatov javnega sektorja po dvigu plač za šest plačnih razredov za vse javne uslužbence, bo odločala vlada, je po srečanju s sindikati poudaril minister za javno upravo in vodja vladne pogajalske skupine Boštjan Koritnik. Je pa že vnaprej ocenil, da je takšna zahteva v nasprotju s ciljem vlade glede vzdržnosti javnih financ.

Kot je po današnjem srečanju s sindikati javnega sektorja povedal minister Koritnik, so bili v vladni pogajalski skupini danes prvič seznanjeni z zahtevo sindikatov po dvigu plač vsem 188.000 javnim uslužbencem za šest plačnih razredov. Po oceni ministra bi ta zahteva le pri osnovnih plačah pomenila 1,5 milijarde evrov višjo maso plač v javnem sektorju.

»Bojim se, da 1,5 milijarde evrov dodatnih bremen verjetno ni skladno z vladnimi izhodišči glede vzdržnosti javnih financ,« je ob tem poudaril minister in dodal, da bo o zahtevi sindikatov odločala vlada.

Sindikati napovedujejo stavko, če jih vlada ne bo uslišala

Sindikati javnega sektorja pričakujejo, da se vlada do njihovih zahtev opredeli do torka. V nasprotnem primeru bodo šli sindikati v izrekanje o stavkovnih aktivnostih, sta v današnji izjavi za javnost povedala vodji sindikalnih pogajalskih skupin Branimir Štrukelj in Jakob Počivavšek.

Sindikati javnega sektorja so namreč na današnjih pogajanjih vladni pogajalski skupini predstavili svoje zahteve, ki so jih spodbudile informacije o dogovoru o dvigu zdravniških plač.

Tako tudi drugi sindikati javnega sektorja zahtevajo dvig uvrstitve vseh delovnih mest v javnem sektorju za šest plačnih razredov, pa tudi odpravo omejitve najvišjega plačnega razreda, ki ga je mogoče doseči z napredovanji, za vse javne uslužbence.