Skupina zdravnikov opozarja: Slovenija nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva

Člani skupine zdravnikov zdravstvo.si ob dnevu mednarodnega boja proti korupciji opozarjajo, da Slovenija še nima konkurenčnega in vsem dostopnega javnega zdravstva. Ob tem so poudarili, da to potrjujejo ukinitev novele zakona o javnem naročanju, prihajajoči interventni zakon ter odsotnost reforme v smeri dostopnega javnega.

V skupini so poudarili, da državljani z zbranim denarjem za zdravljenje preplačujejo medicinske materiale, zdravila in aparature v stotinah milijonov, kljub temu pa smo letos priča dogodkom in ravnanjem oblasti, ki slovenski zdravstveni sistem vodijo ravno v nasprotno smer, kot ga potrebujejo bolniki.

Pozvali so državljane, da zahtevajo od vladajoče politike reforme, med drugim tudi vzpostavitev preglednega in dostopnega javnega zdravstva.

Javna naročila krinka

Zapisali so tudi, da so javna naročila v Sloveniji krinka za dogovorno ekonomijo državnega zdravstva. Zadnji podatki OECD namreč kažejo, da je od vseh slovenskih javnih naročil za medicinske pripomočke objavljenih na evropskem portalu, kar 82 odstotkov takih s samo enim ponudnikom.

Poudarili so tudi, da v več evropskih državah zdravstvena zavarovalnica neposredno plačuje zdravstvene storitve državljanom. V slovenskem zdravstvu pa plačuje ZZZS storitve izbranim izvajalcem, kot so zdravstveni domovi, bolnišnice in redki koncesionarji.

»Monopoli, ki jih ustvarjajo državno izbrani izvajalci, zavirajo konkurenco med izvajalci zdravstvenih storitev. Ti monopoli ustvarjajo državno zdravstvo prepredeno s sistemsko korupcijo,« so poudarili.

Ob tem so pozvali državljane, da zahtevajo od vladajoče politike reforme, med drugim tudi vzpostavitev preglednega in dostopnega javnega zdravstva.