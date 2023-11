Kriza, ki bi se je morali sramovati: Močno se je povečalo število okuženih s spolno prenosljivimi boleznimi

Pred dnevi je ameriški Center za nadzor nad nalezljivimi boleznimi in preventivo (CDC), pravzaprav je to nekakšen ameriški NIJZ, objavil zanimivo informacijo, a se ji je v ZDA začudil le manjši del ameriške javnosti. Še manj pa jih je podatek iz CDC zaskrbel. Pa čeprav je informacija pravzaprav alarmantna in je v marsičem odslikava razmer v trenutni ameriški družbi. Gre za nenavadno velik porast spolno prenosljivih bolezni, ki so zlasti značilne za revne in nerazvite družbe. Največ okuženih se je rodilo v okrožju Maricopa v Arizoni. FOTO: Wikimedia Commons Še posebno je CDC opozoril na podat...