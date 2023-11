Infektologinja Logarjeva: Gromozanski porast covida! Bolniki čakajo na prosto posteljo

Ta čas v Sloveniji še ni veliko primerov gripe ali okužb z respiratornim sincicijskim virusom (RSV), so pa v porastu okužbe dihal in okužb s covidom-19. Infektologinja s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja ljubljanskega UKC Mateja Logar je za Odmeve povedala, »da so v zadnjem mesecu v Sloveniji zaznali precejšnji porast števila bolnikov s covidom, ki potrebujejo zdravljenje v bolnišnicah.«

Po njenih besedah je bilo v torek zjutraj na kliniki osem bolnikov, ki so čakali na prosto posteljo in so bili okuženi s covidom. »Res gromozanski porast. Gre za bolnike, ki imajo pridružene druge bolezni«.

Logarjeva je dodala, da so med bolniki tudi, ki niso bili še nikoli v stiku z virusom – ali da covida 19 niso preboleli ali niso cepljeni. Takšni »imajo težji potek prebolevanja, podoben tistemu, ki smo ga videvali v času najhujših primerov covida v državi.

Vse kaže, da bo covid-19 postal sezonska bolezen, je dejala Logarjeva v Odmevih. »Zelo verjetno bo virus ostal za vedno z nami. Dobro se je prilagodil na razmere. Kot večina koronavirusov se pojavlja v zgodnjih jesenskih mesecih in se zavleče do začetka zime. Upamo, da bo tako. Pozneje ga nadomesti RSV in nato gripa. Če se bodo pojavljali vsi trije skupaj, pa bo to predstavljalo kar velik udarec za zdravstvo,« je zaključila in ljudi pozvala k samozaščitnim ukrepom – zaščitne maske, razkuževanje, ob bolezni pa ostajanje doma.