Skupaj pojejo že trideset let

Njihovo petje pestri mnoge dogodke v občini in tudi drugod. Nastopale so tudi v Avstriji. Izdale so več kaset in zgoščenk, ljudsko pesem pa so predstavile tudi na Radiu Murski val. Njihovo delovanje je bilo v zadnjih dveh letih zaradi epidemije okrnjeno. Zdaj pa spet pridno vadijo in tudi nastopajo. Na posebnem srečanju, ki so ga pripravile pri predsednici društva Jožici Steyer, v Hiši dišečega traminca Steyer, so sprejele dve novi članici, Danico Cmor in Ireno Horvat. Srečanja sta se udeležila tudi apaški župnik Janez Ferencek, ki jim v veroučni učilnici nudi prostor za pevske vaje, in vodja JSKD Gornja Radgona Simona Pirc Katalinič, ki je blagajničarka društva.