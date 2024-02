Skrivnosti prvega slovenskega generala

Kulturno-umetniško društvo Pod lipo Adergas je v sodelovanju z občino Cerklje na Gorenjskem in Zavodom za turizem Cerklje pripravilo proslavo v polni dvorani Kulturnega doma v Adergas ter predstavilo novo, že 183. knjigo pisatelja Ivana Sivca z naslovom Vse generalove skrivnosti. V njej je pisatelj zapisal ugotovitev slovenskih generalov, da se zgodovina generalov piše na novo in da smo na pragu velikega odkritja.

Predstavitev je povezovala Angelca Maček, kulturni program pa so glasbeno in z recitacijami popestrili člani domačega Kulturno-umetniškega društva Pod lipo Adergas. Slovesnosti so se med drugim udeležili župan občine Franc Čebulj, podžupan Miha Zevnik, velesovski župnik Slavko Kalan in priznani čebelar Tone Koželj.

Vse generalove skrivnosti

Ivan Sivec, pisatelj, pesnik in etnolog, ni napisal samo največ leposlovnih knjig, temveč je ustvaril tudi več kot tri tisoč besedil za narodnozabavno, zabavno in zborovsko glasbo. Kot magister etnoloških znanosti je kot prvi v Evropi znanstveno opredelil domačo popularno glasbo.

Izjemno živahno vojaško ozadje

Je najbolj plodovit slovenski pisatelj, saj je bilo natisnjenih več kot 370.000 izvodov njegovih knjig. Leta 2019 je prejel iz rok predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja visoko državno odlikovanje red za zasluge za slovenski narod za »izjemno obsežen, raznolik in odmeven avtorski opus, ki neguje narodno zavest«.

S predstavitvijo je pisatelj navdušil polno dvorano.

V knjigi Vse generalove skrivnosti Ivan Sivec opisuje razburkano življenje in pretresljivo smrt prvega slovenskega generala Jerneja Basaja, rojenega v Vopovljah leta 1719. Odločil se je, da bo postal vojak, in na koncu postal general, ki je bil takrat velik slovenski ponos. Sodeloval je predvsem v Vojni krajini, kjer je bilo največ vojakov Slovencev, Hrvatov in Madžarov. Na vzhodnih frontah in v Benečiji je sodeloval v enajstih bitkah in vedno je zmagoval.

Sivec je s pomočjo dveh pomembnih slovenskih zgodovinarjev doc. dr. Miha Štimca in dr. Rajmunda Lamprehta v obliki biografskega romana do podrobnosti razkril doslej neznanega, a izjemno pomembnega slovenskega junaka in prvega slovenskega generala. Roman je pripet na izjemno živahno vojaško ozadje 18. stoletja, prepleta pa se tudi z Basajevo osebno zgodbo, ki se razteza od prve nepremišljene ljubezni do fantovskega življenja, od vojaka začetnika do ženitve in smrti v objemu svojega pobratima Petra Pavla Glavarja.

Čebelar Tone Koželj je imel zbranih precej podatkov o Jerneju Basaju.