Skriti kotički mesta v knjigi

Priznana radgonska slikarka in fotografinja Tamara Vogrin - Tara, ki jo poznajo vse tja do Avstralije in Amerike, je dosegla še en zavidanja vreden uspeh. Po kar treh letih, ko jo je vmes ovirala tudi pandemija koronavirusa, je končno prispela na cilj, kot pravi. V roke je dobila prvi izvod svoje knjige Gornja Radgona v sliki.

Idilična pokrajina pozimi

»Najlepše se zahvaljujem vsem, ki so mi kakor koli pomagali, predvsem družini, prijateljicam, prijateljem in sponzorjem. Neskončno korakov, neprecenljivih trenutkov in čustev je ujetih v eni sami, samcati knjigi. Presrečna sem,« je povedala skromna umetnica.

Knjiga o lepotah v Gornji Radgoni in okolici, ki je izšla v samozaložbi, obsega skoraj 160 barvnih strani in vsebuje 140 avtorskih fotografij z opisi in teksti. Vključeni so tudi zemljevidi z lokacijami gostinske ponudbe. »Knjiga je nastajala kar tri leta in v njej so utrinki vseh letnih časov in fotografije, posnete tudi ponoči. Zajetih je mnogo motivov naravne in kulturne dediščine. Poleg fotografij vsebuje kratke opise lokacij,« nam je opisala Tara.

3 leta jo je pripravljala.

V opisih svojih čudovitih, pravzaprav mojstrskih fotografij avtorica med drugim zapiše: »Veliko osupljivih in najlepših prizorov lahko najdemo tudi doma, pa včasih preveč hitimo, da bi jih opazili. Dokler ne pride trenutek, ko si rečeš, da je življenje prekratko, da človek ne bi do potankosti raziskal prelepih skritih kotičkov svojega majhnega mesta. Pred kratkim sem držala v rokah nov fotoaparat in odšla peš do radgonske Lisjakove struge. Začela sem do potankosti raziskovati okolje, naravo in vse tisto, kar nam lahko bogati življenje.«