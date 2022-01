Prihodnji rodovi Apaške doline in širšega območja med Gornjo Radgono in Tratami ter Muro in hribčki Slovenskih goric bodo nekoč gotovo hvaležni domačemu zgodovinarju mag. Dušanu Ščapu iz Mahovcev. Že v srednji šoli in med študijem, še zlasti pa v minulih letih, se je dokopal do zgodovinskih podatkov kot nihče pred njim. Njegova najnovejša knjiga, ki je pravkar prišla na police, nosi naslov Sprehod skozi zgodovino Apaškega polja – novejša odkritja in zanimivosti.

Zgodovinar Dušan Ščap

Devet člankov je avtorskih, zadnji pa je dodatek, in sicer sprejeti odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena v občini Apače. Nekateri od člankov so že bili objavljeni v posameznih revijah in zbornikih, drugi še bodo. Za trajnejšo vrednost identitete na Apaškem polju živečega prebivalstva se je Ščap odločil, da vse objavi na enem mestu. »Vse to pomeni trden temelj za nadaljnje raziskovanje apaškega območja v prihodnosti. Ker je bilo treba predelati na stotine raznih podatkov in knjiga zaradi finančnih zmožnosti ni bila lektorirana, se za morebitne nedoslednosti bralcem že vnaprej opravičujem,« pravi Ščap. »Članki obravnavajo zanimiva novejša odkritja, objavljene so stare fotografije, denimo o morebitnem boju s Turki leta 1418 na Apaškem polju, inventarju dvorca v Črncih, nova spoznanja glede cerkvene zgodovine, zgodovino reke Mure na našem območju ter razne objave v uradnem listu, pomembne za Apaško polje.« Ščap ob tem poudarja znamenito misel francoskega esejista, romanopisca in dramatika Henryja de Montherlanta: »Iz zgodovine se vedno znova učimo to, da se nismo iz nje ničesar naučili!«

Ključavničarstvo Markovič pred drugo svetovno vojno

Knjiga torej vsebinsko dopolnjuje druge Ščapove knjige in članke. Po njegovem je proučevanje zgodovine Apaškega polja živa materija, saj se vedno znova odkrijejo kakšni dokumenti, fotografije oziroma najdejo podatki, ki še nadgrajujejo spoznavanje tamkajšnje preteklosti. l