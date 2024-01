Skakalni praznik na Ljubnem tudi v znamenju zahvale za pomoč

Ljubno je majhen kraj v Zgornji Savinjski dolini, a je velikan med prireditelji ženskih skokov svetovnega pokala. Četudi ga je lansko poletje hudo prizadela poplava, tamkajšnji skakalni zanesenjaki s sodelovanjem in optimizmom stopajo naprej proti prihodnosti - tudi z organizacijo tekem smučarskih skokov za dekleta na najvišji ravni, ki bosta v soboto, 27., in v nedeljo, 28. januarja.

Slovenske reprezentantke z vodilno v svetovnem pokalu Niko Prevc na čelu so s svojimi zadnjimi uspehi poskrbele za najboljše mogoče vabilo navijačem, ki bodo tako lahko del še enega športnega spektakla in prijetnega druženja obenem. Tekmovalke vsako leto znova hvalijo odlično vzdušje, to prizorišče jim vedno ostane v zelo lepem spominu. »Občutek, ko se na Ljubnem usedeš na rampo in spodaj vse začne kričati, je tak, da ne moreš razmišljati in se samo spustiš,« je denimo v podkastu z nekdanjo kolegico Špelo Rogelj opisala slovenska rekorderka Ema Klinec.

Na tekmi bo sodelovalo okvirno 65 skakalk iz 13 držav.

Skakalnici sicer pobesnela Savinja avgusta lani nikakor ni prizanesla, na mestu, kjer kmalu pričakujejo številne športne navdušence, je bilo v najhujših trenutkih meter in pol vode, za njo pa je ostalo vsaj pol metra mulja, grozil jim je tudi plaz pod sodniškim stolpom. Pa vendar je ob predanem trudu vseh ljubenskih skakalnih zanesenjakov danes skakalnica pripravljena za tekmo svetovnega pokala, sanacija pa se bo nadaljevala spomladi.»Pri sanacijskih delih na skakalnicah smo bili izredno tankočutni: zelo dobro se namreč zavedamo, da je na Ljubnem veliko življenjsko bolj pomembnih objektov, navsezadnje je brez domov ostalo 13 družin, več kot 100 hiš je bilo zelo hudo poplavljenih. Sanacija in pomoč morata biti še vedno prednostno usmerjeni tja,« je poudaril predsednik organizacijskega odbora tekem na Ljubnem Rajko Pintar.

Kako daleč bodo dekleta letela tokrat? FOTO: Ljubno

Tudi Nika Prevc nestrpno čaka Ljubno: »Zelo sem zadovoljna s prikazanimi skoki v zadnjem času. Pred novim letom so se mi stvari v Engelbergu lepo sestavile, skoke pa sem nato ohranila na visoki ravni. Veselim se predvsem nove rumene majice, s katero bom nastopala na japonski turneji in tekmah na Ljubnem. Domače tekme so vedno nekaj posebnega. Leteti na krilih slovenskih navijačev je vedno prijetno.«

Tekma daje novo upanje

Ne glede na vse težave življenje v Zgornji Savinjski dolini teče naprej in tudi na Ljubnem želijo, v slogu letošnjega slogana tekem, »skupaj poleteti proti prihodnosti«. Eden od dveh osrednjih prireditev leta v tem kraju (poleg skokov je to še Flosarski bal) ima zanje letos še toliko večjo vrednost – vrnitev boljšega jutri. »Dolina si mora čim prej opomoči od posledic, spet mora zaživeti normalno življenje. Naša prihodnost je v turizmu, zato se morajo na tem področju nadaljevati vse aktivnosti, ki bodo pripeljale ljudi v našo dolino. Tekma je tista, ki skrbi za prepoznavnost kraja po vsej Sloveniji in tudi po svetu,« se je še nadejal Pintar, ki ga veseli dejstvo, da se je število turističnih prenočitev v kraju povečalo za 30 do 40 odstotkov, odkar gostijo preizkušnje svetovne ravni.

Zakaj naj se letos na Ljubno odpravi vsa družina? »V prvi vrsti zaradi izjemnih predstav naših smučarskih skakalk, rezultati sami od sebe vabijo v Zgornjo Savinjsko dolino. Prepričani smo, da se bodo ti uspehi še nadgrajevali. Poleg tega bo na Ljubnem v času tekem pravi praznik gasilstva in prostovoljstva. V duhu dogodkov iz preteklega leta je namreč bližnje podjetje KLS v zahvalo za pomoč pri odpravi posledic na tekmo povabilo 2000 gasilcev, občina pa je posebno povabilo poslala tudi prostovoljcem iz vseh koncev Slovenije, ki so tako dobrosrčno prihiteli na pomoč Ljubenčanom,« je povedal predsednik organizacijskega odbora tekem na Ljubnem Rajko Pintar in še dodal, da bo tudi letos poskrbljeno za najmlajše obiskovalce s pestrim animacijskim programom.

Priprave v Ljubnem so že v polnem teku. FOTO: Grega Valančič/Ljubno

Vsi na Ljubno podpret naše vražje skakalke

Poleg vrhunskih skokov na Ljubnem vedno obljubljajo tudi veliko zabave. Tekma je znana po tem, da je družinam prijazna in da na račun pridejo tudi najmlajši, ki lahko ob robu tekme uživajo v igri na prostem. Tako kot vsa leta jih tudi tokrat čaka pester program v animacijskih šotorih in zdaj že nepogrešljiva Mini Planica. Vsako leto se na tej mali simulacijski napravi vije dolga vrsta nadobudnih čakajočih, ki bi se radi preizkusili kot bodoči novi prevci in laniški. Čelado na glavo in smuči na noge, pa … Tedaj pogosto nastane tudi kakšen cmok v grlu in treba je zbrati pogum. Skrbi so odveč, ko se v vsem znanem počepu spustijo, skočijo in zmagajo, je jasno, kaj sledi – še enkrat v vrsto za na zaletišče.

Vstopnice so na voljo na pooblaščenih prodajnih mestih v sistemu Eventim po Sloveniji. Cene vstopnic: Dnevna vstopnica, odrasli: 20 € Dnevna vstopnica, študenti, dijaki, upokojenci: 16 € VIP-vstopnica z vstopom v VIP-šotor, pogostitev: 200 € Otroci do 14 let: brezplačno

Na izlet v Savinjsko

Obisk tekem na Ljubnem lahko združite z izletom po Zgornjo Savinjsko dolino, kjer lahko najmlajšim vendarle pričarate tudi malo tiste prave zimske pravljice. Zima je bila doslej z njim zelo skopa, a če na poti proti Ljubnemu v Mozirju skrenete s poti proti smučišču Golte in parkirate pred Alpskim vrtom, bodo otroci lahko uživali na tamkajšnjem sankališču. Smučišče do zdaj še ni zagnalo naprav, je pa dogajanje toliko bolj živahno ob novi Mozirski koči, ki so jo po požaru znova odprli lani poleti.

S primerno opremo lahko od tod krenete tudi na pohod, na pot po Golteh. Od Alpskega vrta lahko krenete do koče na Starih stanih in se morda tudi povzpnete proti vrhu, do Treh plotov, kjer vas čaka čudovit razgled.

Čist zrak in razgled

Druga od možnosti, ko so v igri zimske radosti, je tudi Logarska dolina. Zapeljati se boste morali krepko proti vznožju Kamniško-Savinjskih Alp, da boste našli belo odejo, tam pa izkoristite čas in čist zrak v neokrnjeni naravi. Prehodite lahko del poti po Logarski dolini, zavijete proti planšariji v Logarskem kotu na obaro in žgance, morda se povzpnete tudi do slapa Rinka ali pa zgolj uživate v pogledu na zasnežene vršace.

Program PETEK, 26. 1. 2024 10.15 Uradni trening 12.15 Kvalifikacije SOBOTA, 27. 1. 2024 10.15 Poskusna serija 11.05 Slovesno odprtje 11.30 Prva serija Finalna serija NEDELJA, 28. 1. 2024 9.30 Kvalifikacije 10.35 Slovesno odprtje 11.00 Prva serija Finalna serija Neposredni televizijski prenos obeh tekem in obeh kvalifikacij.

Tradicija skokov v Ljubnem Ljubno že vrsto let neguje tradicijo smučarskih skokov, prva velika tekma je bila na tamkajšnjih skakalnicah organizirana že leta 1953, 20 let pozneje pa so ustanovili tudi klub. Od ljubiteljev in zanesenjakov se je SSK Ljubno kmalu prelevil v eno od valilnic slovenskih skakalnih talentov, ki se danes lahko pohvali tudi z aktualnim svetovnim prvakov v svojih vrstah Timijem Zajcem.

