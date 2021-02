Sinova umrla, naslednikov ne najdeta

Jože in Majda Hauzer iz Cogetincev v Slovenskih goricah sta človeka, ki sta doživela nekaj najhujšega, kar lahko prizadene starše, izgubila sta kar dva otroka, Roberta in Petra, ter ostala sama. In čeprav je od smrti prvega minilo dobrih 22 let, od drugega pa slabih 21, bol nikakor ne mine. Življenje sicer teče naprej, a žalost kar pritiska. Kje so pridni, pošteni ljudje? Že pred leti sta poskušala pritegniti mlajšo družino, ki bi jima bila v oporo na kmetiji, pozneje pa bi posest tudi prevzela. Na njuno žalost ni bilo uspeha. Javilo se je nekaj družinic in tudi posameznikov, a nihče n...