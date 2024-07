Sin poslovneža Seljaka trn v peti stanovalcem prestižnega stanovanjskega kompleksa

Sin znanega slovenskega poslovneža Iztoka Seljaka, sicer direktorja družbe Hidria, Črt Seljak je očitno pravi trn v peti stanovalcem elitnega stanovanjskega kompleksa Situla. Kot poroča Žurnal, naj bi Seljaka zaradi večkratnih kršitev hišnega reda že večkrat obravnavali na svetu stanovalcev, v zadnjem mesecu pa naj bi na pomoč večkrat klicali tudi policiste.

V zapisniku sestanka je zavedeno, da morajo etažni lastniki in najemniki že več let prenašati glasno glasbo. Basi naj bi bili tako močni, da sosedom vibrirajo stene in pohištvo. Glasba iz 14. nadstropja naj bi motila stanovalce od 12. pa vse do 16. nadstropja. Glasbo naj bi naglas poslušal ne glede na uro in dan, čeprav je najhuje ravno ob koncih tedna. Navajajo še, da naj bi ponoči večkrat skakal, razbijal in kričal, kar drugim stanovalcem onemogoča delo od doma, krati jim tudi mir in počitek.

Nerazumno vedenje 20-letnika

»Probleme ima z nedovoljenimi substancami, konstantno se voha marihuano, ki jo s prijatelji kadi na balkonu. V takšnem stanju je že razbijal po recepciji, kradel kolesa v kolesarnici, kar so posnele kamere, uriniral in bruhal po skupnih prostorih. Nekateri varnostniki v stavbi si ne upajo več imeti stika z njim, saj jim je že večkrat grozil in jih žalil,« še poroča Žurnal.

Očitajo mu tudi, da verbalno napada ostale osebe, tolče po vozilih, ki peljejo v garažo. To pa še ni vse, med drugim naj bi okoli stavbe spuščal tudi dron in z njim opazoval in snemal sosede. 20-letnika naj bi samo junija kar petnajstkrat prijavili policiji, stanovalci pa naj bi proti njemu podali že več kot sto prijav. Policisti naj bi mu dron zasegli, drugih podrobnosti zaradi varovanja osebnih podatkov ne delijo. Zasegli naj bi mu tudi psa.

Z vprašanji so se obrnili tudi na Črtovega očeta, ki je potrdil, da je bil vratar pri njih zaradi preglasne glasbe, a je dejal, da niso mogli ugotoviti, od kod je prihajala. Dejal naj bi še, da sta res v sorodstvenem razmerju, a poudaril, da je Črt odrasel. O sinovem obnašanju naj bi očeta obvestila tudi upravnik in policija. Pozvali naj bi ga tudi, naj se udeleži sestanka sostanovalcev, a naj bi odvrnil, da je v gneči.