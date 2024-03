Sejem lovstva, ribištva in aktivnosti v naravi vabi v Gornjo Radgono!

Lovcem, ribičem, kinologom in vsem, ki prisegajo na druženje z neokrnjenim okoljem, bo ponujal opremo, oblačila in turistične destinacije. Na skoraj 10.000 m2 razstavnih površin se bo predstavilo 170 razstavljavcev iz 13 držav. Velika razstava starodobnikov Avto-moto klasika se bo razprostirala na dodatnih 5000 m2. Krovne slovenske lovske, ribiške, naravovarstvene in turistične organizacije pripravljajo v sodelovanju s svojimi mednarodnimi partnericami pestro strokovno, tekmovalno in družabno dogajanje.

FOTO: Pomurski sejem

Veliko pozornosti bodo namenile mladim, ki jih bodo za dejavno druženje z naravo navduševale z zanimivimi predstavitvami in dejavnostmi. Izjemno pestro sejemsko dogajanje z atraktivnimi razstavami, predstavami, nagradnimi igrami, pokušnjami ribjih in divjačinskih jedi, številnimi možnostmi za preizkus strelskih spretnosti, predstavitvijo puškarskega poklica, druženjem z lovskimi psi in pticami ujedami, ogledom živih domorodnih rib v umetnem ribniku, razstavo malih živali, nastopi lovskih rogistov in lovskih pevskih zborov, z aktualnimi strokovnimi dogodki in izobraževanji, razstavo gob, predstavitvami starodobnih vozil ter zamislimi za potepe v naravo vabi na sejem vse generacije!

Tekmovanje v oponašanju jelenjega ruka. FOTO: Pomurski sejem

Lovska zveza Slovenije bo v posebnem kotičku prikazala gozdne živali v naravnem okolju. Obiskovalci se bodo lahko pomerili v streljanju na simulatorju, kupili izbrane knjige in sodelovali v dobrodelnem srečelovu. Vse dni se bodo vrstili nastopi lovskih pevskih zborov in rogistov. V soboto vabi Društvo slovenskih lovk otroke na predstavo Rdeča kapica in prihodnje lovce na kviz z lovsko tematiko. Na sporedu bo 17. Državno prvenstvo v jelenjem rukanju, v nedeljo pa tekmovanje v kuhanju divjačinskega golaža s pokušnjami za obiskovalce.

Ribiška zveza Slovenije bo predstavila lov krapovcev in plenilk ter druge oblike ribolova. Velika atrakcija bo predstavitev domorodnih vrst rib v posebnem bazenu. Svoje ribiške revirje bodo predstavile regijske ribiške družine. Predstavili se bodo Zveza društev Moja Mura ter ribiške zveze z območja Alpe-Jadran. Urejen bo kotiček za pokušanje ribje kulinarike. V nedeljo bodo lahko obiskovalci pokusili najboljše ribje juhe in v soboto prisluhnili strokovnemu posvetu Problematika posegov v vodotoke v luči zadnjih poplav.

Tekmovanje v kuhanju lovskega golaža in ribje čorbe. FOTO: Pomurski sejem

Center za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma Racoon, d. o. o., bo na svojem razstavnem prostoru gostil izdelke in storitve projekta Slovenski ribiški produkt, Ribiško družino Brežice in Društvo ljubiteljev lovske kulinarike Gadova peč. Pripravil je razstavo umetniških del in starin na temo lov, ribolov in narava. Predstavil bo tudi svoje založniške novosti, ribiške vabe Hanibal in bakrene kotličke.

MKGP, Direktorat za gozdarstvo in lovstvo, bo predstavljal večnamensko, trajnostno in sonaravno gospodarjenje z gozdovi ter trajnostno upravljanje divjadi v okviru ekosistemskega pristopa upravljanja. Izpostavili bodo pomen socialnih funkcij gozda s poudarkom na 14 naj gozdnih učnih poteh Slovenije 2024 in organizirali posvet na temo škode zaradi divjadi.

Kinološka zveza Slovenije bo predstavila svoje dejavnosti in v sodelovanju z Lovsko zvezo Slovenije pse lovskih pasem. Vsak dan bo tudi dinamičen in atraktiven prikaz oddelka za šolanje službenih psov.

FOTO: Pomurski sejem

Društvo ljubiteljev ptičarjev bo skupaj s svojimi štirinožnimi prijatelji predstavljalo pasmo ptičar.

Strelska zveza Slovenije bo omogočila obiskovalcem, da se preizkusijo v športnem streljanju. Na voljo jim bo izjemno privlačna simulacija streljanja z uporabo računalniških simulatorjev pa tudi možnost, da preverijo svojo natančnost v streljanju z zračno puško in zračno pištolo.

Sejem, prijazen mladini in otrokom. FOTO: Pomurski sejem

Slovenska zveza za sokolarstvo in zaščito ptic ujed bo obiskovalcem približala delo sokolarjev, opremo in žive ptice ujede.

Turistične predstavitve. FOTO: Pomurski sejem

Turistična zveza Slovenije bo predstavila svoja turistična društva in ponudbo čudovitih kotičkov za obiske in doživetja v Sloveniji.

Obiskovalci si bodo lahko ogledali razstavo malih živali in gob. V petek bo na sporedu strokovni posvet z naslovom Vse o glivah in gobah, ki bo udeležence seznanil z različnimi tehnikami določanja vrst gob, o gozdnem bontonu ter varnosti pri nabiranju gob.

Predstavitve starodobnih vozil. FOTO: Pomurski sejem

Sočasna velika razstava starodobnih vozil AVTO-MOTO KLASIKA v organizaciji Zveze SVS – Zveze slovenskih društev ljubiteljev starodobnih vozil v sodelovanju s Pomurskim sejmom, d. o. o., bo prikazovala skrb za naravo z ohranjanjem tehnične dediščine. Posvečena bo vsem vrstam starodobnega transporta in starodobne tehnike.

Tu pa je še posebno povabilo Leopolda I. …

