Sejem Agra, že 62 let tradicionalno svež!

Z več kot 1700 razstavljavci iz več kot 30 sodelujočih držav bo ponujal vrhunsko tehniko, opremo in sredstva za kmetijstvo, gozdarstvo, vinarstvo in živilstvo. S strokovnimi razstavami živali in predstavitvami v maneži bo prikazal najboljše rejske dosežke ter vabil s sonaravnimi praksami in nasveti na sejemske vrtove. Razstavne vsebine bo povezoval s strokovnimi in stanovskimi srečanji ter nazdravil uspešnemu poslovnemu, strokovnemu in prijateljskemu druženju z najboljšimi kmetijskimi pridelki in nagrajenimi prehranskimi izdelki in vini.

V družbi vinske kraljice Slovenije se bodo še posebej zlatile žlahtne kapljice jubilejnega, 50. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona. Država partnerica sejma bo Bolgarija. Ob njej bodo najvidnejši domači in tuji ponudniki ter ključne slovenske državne, gospodarske in strokovne organizacije predstavili pogled v prihodnost, inovativne kmetijske in živilske tehnologije, odlične pridelke, prehrano, vina in mednarodno sodelovanje. Vsebinski in strokovni poudarki bodo na prehranski varnosti, mladih in inovacijah, digitalizaciji in umetni inteligenci v kmetijstvu, ekološkem in ohranitvenem kmetijstvu, na učinkovitem gospodarjenju z gozdovi, prihodnosti podeželja, prilagajanju podnebnim spremembam in varovanju vodnih virov.

Vodilni domači in tuji ponudniki. FOTO: Pomurski Sejem

Najprodornejši ponudniki z vseh celin in država partnerica Bolgarija

Prepoznavni domači in tuji razstavljavci bodo ponujali inovativne digitalne rešitve, najnovejšo tehnologijo in vodilne svetovne blagovne znamke kmetijske ter gozdarske mehanizacije in opreme. Na voljo bodo semena, sadike, sredstva za prehrano in varstvo rastlin, oprema za živilskopredelovalno industrijo in gastronomijo. Predstavljeni in v pokušnjo bodo odlični pridelki in prehranski izdelki slovenske živilskopredelovalne industrije in dopolnilnih dejavnosti kmetij. Vinska hala bo ponujala odlična vina ter vinogradniško in vinarsko opremo. Bogat bo program kmetijskih gradenj, izdelkov za rabo obnovljivih virov energije ter opreme za urejanje vrtov in okolice bivališč. Sejemska država partnerica Bolgarija bo med drugim predstavila sladke in slane jedi iz ekološko pridelanega sadja, oreščkov in zelenjave, vina, svoje svetovno znano rožno olje ter druga ekološko pridelana olja in esence, naravno kozmetiko, zelišča, začimbe in turizem.

Svet čebel. FOTO: Pomurski Sejem

Novosti iz čebeljega in institucionalnega sveta

Sejem bodo sooblikovale vodilne vladne, strokovne in stanovske organizacije. Tehtno in zanimivo dogajanje pripravljata Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ter Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport. Svoje dejavnosti, pridelke, izdelke in člane bosta predstavili Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije in Zadružna zveza Slovenije ter najboljše tudi nagradili. GZS Zbornica kmetijskih in živilskih podjetij bo prikazala in ponudila v pokušnjo izvrstne izdelke najvidnejših slovenskih živilskih podjetij. Svoje izobraževalne programe in dosežke dijakov in študentov bodo predstavljale slovenske biotehniške šole in univerze.

V gozdno-parkovnem nasadu, pri strokovnem dogajanju in kot organizator sekaškega tekmovanja lastnikov gozdov bo dejaven Zavod za gozdove Slovenije. Čebelarska zveza Slovenije v sodelovanju s Čebelarsko zvezo društev Pomurja pripravlja promocijo čebelarstva, čebel in čebeljih pridelkov. Sejem se bo ponašal z novo pridobitvijo, paviljonom Čebelji svet. V njem bodo lahko obiskovalci s pomočjo virtualnih VR-očal spoznali svet čebel, si ogledali filme, posnete v tehnologiji 360°, spoznavali lepote Slovenije s perspektive čebele, se poglobili v skrivnosti čebeljega življenja in slovenskega čebelarstva. S čebelami se bodo lahko tudi fotografirali in vonjali propolis.

V družbi živali. FOTO: Pomurski Sejem

Sejem bo živ!

Najboljše tradicije in nove prakse bodo oživljale strokovne predstavitve govedoreje, konjereje, prašičereje, reje drobnice ter avtohtonih pasem domačih živali. Maneža bo vsak dan prizorišče atraktivnih revij. Zanimiva bosta nastop najmlajših rejcev, ki bodo pokazali svoje spretnosti pri vodenju teličkov, in predstavitev avtohtonih pasem kmetijskih živali s podelitvijo priznanj v nedeljo. V ponedeljek bo predstavljeno in nagrajeno najboljše govedo. Torek bo dan konjerejcev, zlasti pa dan pasme slovenski hladnokrvni konj, ki letos praznuje 60. obletnico priznanja pasme in žrebetišča, ter dan pasme ljutomerski kasač, ki praznuje častitljivi, 150. jubilej. V torek se bodo predstavile še pasme lipicanec, haflinger, bosanski planinski konj in gostujoči quarter horse … Sreda bo kot dan rejcev drobnice v maneži namenjena predstavitvi pasem ovc in koz, ki jih redimo v Sloveniji, prikazu striženja ovc, obrezovanja parkljev in dela ovčarskega psa pasme border collie ter razglasitvi najboljše reje. Vabili bodo tudi razstave malih živali, rib v ribniku in Vrtec malih živali za najmlajše.

Nasveti v vzorčnih vrtovih. FOTO: Pomurski Sejem

Oaze blaginje

S praktičnimi nasveti, vodenimi ogledi, delavnicami in različnimi dejavnostmi za otroke bodo postregli vrt poljščin, vrtnin in zelišč biotehniške šole Rakičan, ekološki poligon Zeleni dragulji Zveze društev ekoloških kmetov Slovenije, permakulturno-biodinamični vrt z ekološko hiško iz slamnatih bal Društva za permakulturo Slovenije v sodelovanju s semenarsko hišo Amarant in gozdno-parkovni nasad Zavoda za gozdove Slovenije. K ogledu vabita nasad starih sort jablan in trt, razširjenih v Sloveniji. Vzorčni čebelnjak z nasadom medovitih rastlin izobražuje ob sejmu Agra in tudi sicer vse leto o pomenu čebelarstva in poslanstvu čebel in medovitih rastlin za preživetje človeštva. Kozolec podnebnih ciljev vabi v Povezovalnico z različnimi srečanji in delavnicami na temo trajnostne pridelave, rokodelstva, krožnega gospodarstva in uresničevanja podnebnih ciljev OZN.

Strokovno in poslovno. FOTO: Pomurski Sejem

Tehtni strokovni in poslovni dogodki

Agro bodo spremljali številni strokovni posveti, predavanja in okrogle mize na aktualne tematike. Predstavljeni bodo: ekološko, ohranitveno in regenerativno kmetijstvo, nova digitalna orodja za strateško načrtovanje razvoja kmetij, digitalizacija v gozdarstvu, kmetijstvu in prehranski industriji, skrajševanje tržnih verig v akvakulturi, subvencije za gozdarstvo in kmetijstvo, uredba o deforestaciji, podnebne spremembe in dostop do namakanja, pomen kolektivnih blagovnih znamk za gastronomski turizem in razvoj podeželja, javna služba kmetijskega svetovanja, pregled aktivnosti varuha odnosov v verigi preskrbe s hrano … Na sporedu bodo živilski, sadjarski in zelenjadarski posvet, posvet o javnem naročanju, biotski raznovrstnosti, seja komisije DS za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, srečanje partnerjev SRIP Hrana, srečanje ob dnevu avstrijske Štajerske, poslovno srečanje B2B Meet4business, Madžarsko-slovenski poslovni forum ter ciljni strokovni dogodki s področja prašičereje, govedoreje, reje drobnice, čebelarstva, gozdarstva, veterine …

Tekmovanje John Deere v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante. FOTO: Pomurski Sejem

Prijateljsko druženje s poslanstvom

Vedro stanovsko druženje obetata dan Zadružne zveze Slovenije in dan Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije s podelitvami priznanj. Izpeljali bodo državno sekaško tekmovanje lastnikov gozdov, kronanje medene kraljice Slovenije, tekmovanje v plesanju polke, ples maskot, vodenje teličkov, s katerim se bodo predstavili najmlajši rejci, srečanje starodobnih traktorjev Steyr, tekma vinske reprezentance Slovenije, tekmovanje John Deere v vlečenju vrvi za najmočnejše slovenske fante in številna stanovska srečanja. Obiskovalci bodo lahko vse dni razen v soboto uživali v vodenih pokušnjah vin z jubilejnega, 50. ocenjevanja Vino Slovenija Gornja Radgona 2024 s Sanjo Ferjančič, vinsko kraljico Slovenije 2024. Vse dni jim bodo na voljo strokovno vodeni ogledi sejma, vzorčnih nasadov in razstav živali. Ogledali si bodo lahko prikaze uporabe ovčje volne in sodelovali v delavnicah polstenja. Otroci se bodo še posebej zabavali in veliko naučili v Vrtcu malih živali in na ustvarjalnih delavnicah ter se kratkočasili v lunaparku in na napihljivih igralih. Prav vse pa bo navdušila pestra in slastna kulinarična ponudba.

Vrhunski slovenski ponudnikiFOTO: Pomurski Sejem

