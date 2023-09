Še vedno je dober čevelj v Tržiču doma (FOTO)

Že 54 let se na prvo nedeljo v septembru množice ljudi od blizu in daleč zgrinjajo v Tržič na največji in najpomembnejši dogodek mesteca pod Karavankami – Šuštarsko nedeljo. Nekateri se na sejemskih stojnicah opremijo z obutvijo in drugimi izdelki za vse leto, drugi dogodek izkoristijo za srečanje s prijatelji, tretji spet iščejo kaj dobrega za pod zob in zabavo ob glasbi.

Prireditev je v teh desetletjih preživljala dobre in slabe čase. Najbolj jo je zaznamoval žalosten propad domačega paradnega podjetja Peko, med epidemijo koronavirusa so jo morali odpovedati, velikokrat so se obiskovalci pritoževali tudi nad premajhno ponudbo obutve in obenem prevelikim številom stojnic z nizkocenovno kramo slabe kakovosti.

Jernej (levo) in Matej Kosmač z znamenito čevljarsko svetilko

Letos so iz pozabe obudili tudi legendarno maskoto Peka – Šuštarčka.

Letos pa je Šuštarska nedelja ponovno zasijala kot največji praznik čevljarjev in spet obudila bogato šuštarsko tradicijo, ki je zaznamovala tako Tržič kot vse generacije njegovih prebivalcev. »Tržič ostaja kraj, kjer je dober čevelj doma. Čevlje nosimo vsi, a samo ena je Šuštarska nedelja,« sporočajo organizatorji, ki so dokazali, da šuštarija pod Karavankami ne bo zamrla in so glavne prodajne lokacije na glavni ulici tržiškega starega dela mesta namenili stojnicam tržiških in drugih čevljarjev. V spomin na propadli Peko so v Galeriji Atrij pripravili zelo zanimivo razstavo Sloves Pekovih modnih revij.

Na voljo so bili tudi čevlji z vezalkami, ki se zapenjajo z eno roko.

Nekdanja katrca Boruta Pahorja je bila dobrodelna tudi v Tržiču, zbirala je prispevke za prizadete v poplavah.

Gostili smo tudi nekdanjega tretjega moža ZDA, predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa Johna Boehnerja.

Blišč in ugled

»Letošnji načrt je bil, da se Šuštarska nedelja vrne na pota stare slave, da ji povrnemo nekdanji blišč in ugled in da spet postane ena najbolj prepoznavnih sejemskih prireditev v Sloveniji. To nam je tudi uspelo, vendar le delno, saj so nam nedavna neurja in poplave odnesli del sredstev. Vseeno mislim, da smo letos naredili velik korak naprej, in veseli smo zelo dobrih odzivov obiskovalcev. Predvsem je bilo občutno več ponudnikov obutve kot prejšnja leta, prav tako nam je uspelo obuditi legendarno maskoto Šuštarčka in odkupiti avtorske pravice od njegovega avtorja Saša Ahačiča. Zato je bilo že letos vse v znamenju tega lika in bo tako tudi v prihodnje. Da gremo v pravo smer, kaže tudi navdušenje naših gostov, med njimi predsednice državnega zbora Urške Klakočar Zupančič, ministra za gospodarstvo in tehnologijo Matjaža Hana in evropske poslanke Romane Tomc. Na Šuštarski nedelji smo gostili tudi nekdanjega tretjega moža ZDA, predsednika predstavniškega doma ameriškega kongresa Johna Boehnerja,« nam pove župan občine Tržič Peter Miklič.

Tržiško podjetje Brodi slovi po odličnih in unikatnih usnjenih copatih – brodikah.

Šuštarija v Tržiču ne bo zamrla.

Med dogodki, ki so se jim morali odpovedati, je bila tudi modna revija, ki so jo prav letos hoteli obuditi iz pozabe. Gre za legendarne in izjemno dobro obiskane modne revije, ki so se pod pokroviteljstvom Peka razcvetele v osemdesetih in odcvetele v devetdesetih letih prejšnjega stoletja. Sprva so na njih obutev predstavljale poklicne manekenke, nato pa kar zaposlene same. Tržiški župan zagotavlja, da jih bodo nadaljevali prihodnje leto.

Med sprehodom po sejmu se ustavimo pri stojnici uspešnega podjetja Proalp, ki svojo obutev že 26 let razvija, oblikuje in izdeluje v domačem Tržiču, prodaja pa po vsem svetu. Zaradi njih in še nekaj drugih manjših čevljarskih podjetij še vedno lahko rečemo, da je v Tržiču dober čevelj doma. »Smo ponosni nasledniki tržiške čevljarske tradicije naših prednikov in prisegamo na čevljarsko znanje, najboljše materiale in najbolje oblikovane čevlje za zdravje. Izdelujemo obutev, ki podpira naravno delovanje stopal in jih ne deformira,« nam pove Matej Slapar, direktor, lastnik in razvojnik Proalpa. Pri tem nam pokaže njihovo kolekcijo športne in pohodniške obutve ter tako imenovano bosonogo obutev, ki je, kot pove, zelo v trendu, predvsem pa je najbolj zdrava za stopala in nogo, saj je prostorna in palca ne vleče navznoter, poleg tega pa tudi ne uporabljajo penjenih podplatov.

Na sredini tržnega prostora zagledamo tudi stojnico znane tržiške rokodelske družine Kosmač. Čeprav je družina znana po rezbarskih izdelkih iz lesa, so še kako povezani s čevljarstvom. Prav starosta družine, Jernej Kosmač, je namreč pred dobrimi štirimi desetletji iz pozabe iztrgal znamenito čevljarsko svetilko, ki so jo tržiški šuštarji uporabljali pred iznajdbo elektrike. Verjetno nihče več ne bi vedel za te svetilke, če ne bi nekoč zagledal ene v muzeju in se odločil, da jo bo razvil in začel izdelovati. Sedaj je svetilka eden njihovih najbolj prepoznavnih izdelkov in simbolov tržiškega čevljarstva, nekateri ji rečejo kar Kosmačeva svetilka. Je pa izjemno tehnološko delo, saj deluje na principu loma svetlobe. Voda v steklenih bučah postane leča, ki z dvigovanjem in spuščanjem krogel usmerja svetlobo na določeno mesto. Jernejev sin Matej Kosmač ponosen pove, da rokodelsko družinsko tradicijo kot četrta generacija nadaljuje tudi njegov sin Vid Kosmač.