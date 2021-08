Se vam zdi, da ste se zbudili v jesen? Vremenoslovci opozarjajo

Nevihte na jugozahodu Slovenije



Toča? Mogoče!

Možnost pojavljanja toče (podatki ob 8.25). FOTO: Arso

Predzadnji ponedeljek v avgustu nam je prinesel dež in ohladitev. Vremenoslovci napovedujejo hladnejši teden.»Danes bo oblačno s padavinami, deloma nevihtami. Predvsem na Primorskem bodo možna tudi krajevna neurja z navili in vetrom. Pozno popoldne bodo padavine postopno ponehale, proti večeru se bo od severozahoda delno zjasnilo. Na Primorskem bo pihala zmerna burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 18 do 23, na Primorskem do 27 °C,« piše Arso.Čez Slovenijo se pomika hladna fronta, ki prinaša hladnejši zrak, ki bo vztrajal cel teden.»Jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, zjutraj bo po nekaterih kotlinah megla. Popoldne bodo predvsem v vzhodni polovici države možne plohe. Na Primorskem bo pihala večinoma šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 9 do 14, ob morju do 20, najvišje dnevne od 17 do 22, na Primorskem do okoli 27 °C.«Arso napoveduje tudi točo, predvsem je to mogoče na Goriškem, medtem ko obstaja manjša verjetnost na območju Bovškega, Gorenjske, Ljubljane z okolico, Notranjske in Obale. Je pa treba model Arsa ves čas spremljati, saj se verjetnost toče spreminja.Opozorilo so vremenoslovci izdali, ker pričakujejo danes do poznega popoldneva na južnem Primorskem in deloma Notranjskem nevihte z močnimi nalivi. Poleg tega obstaja nevarnost razlivanja vodotokov.