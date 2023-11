Še pomnite tovariši? Pred 18 leti odmevala Janševa ukleščena »kita« (VIDEO)

Kot smo že poročali, bo moral slovenski premier Robert Golob v petek v bolnišnico na nujno operacijo kile. Podobno je pred 18 leti moral takratni predsednik vlade Janez Janša na operacijo zaradi suma na ukleščeno kilo. Poseg je prestal brez zapletov. Seveda enako želimo tudi aktualnemu predsedniku slovenske vlade.

Janez Janša in ukleščena kita

Ob tem pa smo se spomnili na »zaplet«, ki je pred 18 leti odmeval v javnosti. Na nacionalnem radiu so v osrednjih poročilih prebrali sporočilo za javnost, ki so ga poslali iz urada predsednika vlade, da ima Janša ukleščeno »kito« in ne kilo. Ob tem so se tako smejali, da branje novice preprosto ni bilo več mogoče ...