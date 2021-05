Se odpravljate proti morju? Pozor, ta mejni prehod bodo zaprli

Če se nameravate ob začetku naslednjega tedna podati v hrvaško Istro, imejte v mislih, da bo do konca meseca zaprt mejni prehod Sečovlje.Kot so sporočili s policije, bodo namreč od 10. do 31. maja tam potekala obnovitvena dela. Predvidena je popolna zapora ceste, obvozi pa bodo urejeni preko Mejnega prehoda Dragonja.Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve pa je obvestilo, da bodo zaradi prenove mejnega prehoda Sečovlje začasno zaprli mejnih prehod Plovanija in da bodo v tem obdobju celotni promet preusmerili na mejni prehod Kaštel-Dragonja.