Se na pravosodno ministrstvo vrača ministrica iz Šarčeve vlade?

Socialni demokrati naj bi za novo ministrico za pravosodje predlagali Andrejo Katič, a predsednik vlade Robert Golob nad to idejo naj ne bi bil najbolj navdušen, poroča N1.

Katičeva je v času vlade Marjana Šarca že zasedala to mesto, med letoma 2015 in 2018 pa je bila ministrica za obrambo. Trenutno je državna sekretarka na ministrstvu za kohezijo in regionalni razvoj. Ker je bila Katičeva že na tem ministrstvu, v SD vidijo to kot prednost, saj bi lahko nemudoma začela delo.

V SD naj bi Katičevo videli kot »naravno izbiro«, dala naj bi tudi soglasje, da njeno ime posredujejo Golobu, a ta nad predlogom naj ne bi bil najbolj navdušen, zato v SD razmišljajo tudi o drugih kandidatih.

Socialni demokrati sicer želijo obdržati štiri ministrska mesta, a menda ne bodo vztrajali pri tem, da pravosodje ostane del njihove kvote, če ne bodo našli soglasja glede ministrskega kandidata, saj ne želijo, da bi ustvarili vtis, da se oklepajo resorja, ker želijo kar koli iz afere sodna stavba pomesti pod preprogo.