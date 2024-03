SDS predlaga dva referenduma, gibanje Svoboda: To je politična propaganda in manipulacija z ljudmi

Valu vloženih predlogov za izvedbo posvetovalnih referendumov se, kot kaže, z dvema novima predlogoma pridružuje tudi opozicijska SDS. Volivce bi povprašali o nastanitvah nezakonitih migrantov v Sloveniji in o zaupanju v vlado Roberta Goloba.

»Imunski sistem vlade, ki jo vodi vrhunski menedžer Robert Golob, je ne samo močno oslabljen, ampak tudi trajno poškodovan. Tako trajno, da tudi ljudje po zadnjih anketah menijo, da je vlada Roberta Goloba najmanj uspešna vlada v času samostojne Slovenije,« je med razlogi za posvetovalni referendum o zaupanju v vlado navedla vodja poslancev SDS Jelka Godec.

V največji opozicijski stranki tako predlagajo, da bi državljane povprašali, ali so za to, da vlada, ki jo vodi Robert Golob, zaključi svoj mandat in se razpišejo predčasne volitve poslancev v DZ.

Trajalo bi 'kar nekaj časa', če bi naštevali vse slabe odločitve ...

Po besedah Godec bi sicer trajalo 'kar nekaj časa', če bi naštevali vse slabe odločitve oz. poteze Golobove vlade, a med drugim v SDS vladajoči koaliciji očitajo slabšanje položaja gospodarstva ter odsotnost posluha za pomoč gospodarstvenikom, ohranjanje delovnih mest in same produktivnosti. Prav tako vladi očitajo neizpolnjevanje obljub na področju zdravstva ter napačno postopanje med drugim na področju kmetijstva, korupcije, notranjih zadev in popoplavne obnove.

»Vse laži in obljube, ki jih danes slišimo oziroma smo jih v preteklih dveh letih, postavljajo Slovenijo v položaj, ko ni več konkurenčna na evropskem trgu. V kolikor ta vlada nadaljuje svoje delo, bo verjetno njena podpora padla na nič odstotkov, vendar bo takrat za Slovenijo prepozno,« je prepričana Godec.

O tem, ali pričakuje, da bodo v SDS s predlogi za razpis posvetovalnih referendumih ob aktualnih razmerjih v parlamentu uspešni, pa je Godec dejala, da je to priložnost tudi za koalicijo, da se vpraša o zaupanju vanjo. Referendum pa bi dal tudi jasen odgovor na vprašanje, ali si ljudje želijo predčasne ali redne volitve in bo država še nadaljnji dve leti umirala na obroke, je dejala.

Opozicija ima sicer za preverjanje trdnosti koalicije na voljo tudi druga parlamentarna orodja, med drugim interpelacijo vlade in konstruktivno nezaupnico, kar je po besedah Godec tudi vedno na mizi. Preizkušnja za koalicijo pa je tudi vsakokratno glasovanje o predlaganih zakonih, je dodala.

Azilne centre uporabljajo tudi kot zasilna prenočišča?

V SDS sicer hkrati predlagajo tudi posvetovalni referendum o nastanitvah migrantov, pri čemer bi na referendumu državljane vprašali, ali so za to, da se v Republiki Sloveniji gradijo novi azilni domovi in njihove izpostave za nastanitev nezakonitih migrantov.

Kot je na današnji novinarski konferenci dejal poslanec SDS Andrej Kosi, smo namreč v zadnjih letih priča številnim migracijam čez države Evropske unije, tudi z nezakonitimi prehodi državnih mej in 'zlorabo azilnega sistema'. Pri slednjem se po njegovih besedah azilni centri uporabljajo tudi kot zasilna prenočišča.

Nezakonite migracije tudi zvišujejo varnostna tveganja, so prepričani v SDS. Vladi pa očitajo še, da je v "strogi tajnosti" ter brez predhodnega posvetovanja in soglasja lokalnih skupnosti sprejela sklep o izpostavah azilnega doma v Središču ob Dravi in Obrežju.

Glede na vse navedeno, je jasno, da se je treba zavedati problema nezakonitih migracij, jih ustrezno nadzorovati in tudi omogočiti varnost državljank in državljanov v Sloveniji, zato bi morala vlada Roberta Goloba ustrezno ukrepati. Žal temu ni tako, ravno nasprotno, dejanja in izjave aktualne vlade govorijo o tem, da vlada ne deluje v prid državljanom," je dejal Kosi.

V parlamentarni postopek je sicer trenutno vloženih več predlogov za izvedbo posvetovalnih referendumov, ob omenjenih dveh še šest, in sicer o izvedbi projekta Jek 2, ureditvi pravice do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, pridelavi, predelavi, prometu in uporabi konoplje v medicinske namene, uvedbi preferenčnega glasu na parlamentarnih volitvah ter predlogih energetskega zakona in uresničevanju kulturnih pravic pripadnikov narodnih skupnosti narodov nekdanje Jugoslavije.

»Imeli smo že supervolilno leto, verjetno bomo imeli superreferendumsko leto. Po zakonodaji in poslovniku ima vsak svojo možnost, da vloži posvetovalni referendum, če meni, da se o tem lahko pogovori,« je inflacijo predlaganih posvetovalnih referendumov komentirala Godec.

Ob aktualnih razmerjih v parlamentu je sicer pričakovati, da bo koalicijska večina nekatere izmed predlogov zavrnila.