Sara in Žan sta v 19 urah premagala kar 90 km

Spomladi in poleti različnih športnih podvigov in adrenalinskih izzivov ne manjka, zagrizeni posamezniki osvajajo daljave in višave. Pred dnevi sta se za pomembno preizkušnjo odločila mlada Prleka iz Ljutomera, Sara Kutnjak in Žan Karba. Odpravila sta se na prav poseben pohod.

4737 METROV sta povprečno prehodila na uro.

Kot velika ljubitelja gora, pohodništva in avanturizma sta namreč sklenila, da bosta v enem dnevu 15-krat osvojila prleški oziroma slovenski Jeruzalem. Pohod sta opravila na poti od Železnih Dveri, s startom pri vinogradniškem dvorcu do Jeruzalema in nazaj. Petkrat. Začela sta ob 4. uri zjutraj, končala pa pozno zvečer, ob 23. uri. V 19 urah sta prehodila 90 kilometrov. Torej sta na uro povprečno prehodila 4737 metrov.

Podpore jima ni manjkalo! FOTO: Oste Bakal

Prijateljska podpora

K udeležbi sta povabila tudi druge, tako se jima je na podvigu pridružilo več kot 40 prijateljev in znancev, še posebno dejavni so bili člani Športnega društva Stari hrast. Z dogodkom, za katerega si bosta prizadevala, da postane tradicionalen, želita spodbujati aktiven življenjski slog ter združevati ljubitelje narave, pohodništva in kulturne dediščine prleške regije.

Kljub utrujenim nogam in kakšnemu žulju bova že drugo leto vse to ponovila in pritegnila še kakšnega mladega udeleženca.

»Utrujena sva, ampak hkrati srečna za vsak prehojeni korak. Bilo je naporno. Hvala vsakomur, ki se nama je pridružil. Brez spodbude ljudi nama ne bi uspelo. Želiva, da dogodek postane tradicionalen, mogoče kdaj tudi z dobrodelno noto. Kljub utrujenim nogam in kakšnemu žulju bova že drugo leto vse to ponovila in pritegnila še kakšnega mladega udeleženca,« nam je zaupala simpatična Sara.

Želita si, da pohod postane tradicionalen. FOTO: Oste Bakal

In pristavila, da si z Žanom želita doseči everesting. To pomeni, da si izbereš vrh in ga tolikokrat osvojiš, da nabereš skupnih 8848 metrov, kolikor je visoka najvišja gora na svetu.