Sajovic po ovadbi Klakočar Zupančičeve: »Ovadba je napad na institucijo«

Spektakularen politični september, v katerem smo priča zamenjavi kandidata za evropskega komisarja s kandidatko ter posledični prestavitvi predstavitve ekipe Ursule von der Leyen, se ta teden še stopnjuje. Po torkovem hladnem tušu Franca Breznika – ki da bo s sklicem seje evropskega parlamentarnega odbora za potrditev Marte Kos odlašal, dokler vlada dodatno ne pojasni, kako je izvisel Tomaž Vesel – je včeraj sledila dolgo napovedovana poteza. Na ljubljansko okrožno državno tožilstvo je romala kazenska ovadba zoper predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič, ki sta jo družno vložili Socialdemokratska stranka (SDS) in Nova Slovenija (NSi).

Marsikdo se je začudil že temu, da sta ti dve stranki, sicer javno žolčni tekmici, še posebej pred evropskimi volitvami, naenkrat zagodli na iste strune.

»Čutim to poklicanost, da je prav, da smo skupaj s kolegi iz SDS strnili vrste v tem primeru, da zaščitimo to institucijo, v kateri danes smo,« je to včeraj v državnem zboru (DZ) utemeljeval Jernej Vrtovec (NSi), ki je skupaj s podpredsednikom DZ Danijelom Krivcem (SDS) predstavil bistvo včerajšnjega političnega akta: »Pravkar smo na pošto oddali naznanilo storitve kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja in uradnih pravic in nevestnega dela v službi za predsednico državnega zbora,« ga je opisal Krivec.

Razlog je nesklic izredne seje za ustanovitev komisije. Podobna namreč po mnenju pravne službe že obstaja. A koalicija povsem enotno stoji za predsednico.

Razlog je nesklic izredne seje, na kateri bi opozicija rada odredila parlamentarno preiskavo o (stran)poteh slovenske energetike: glede na temo komisije ni težko ugotoviti, v katerem grmu tiči zajec. Klakočar Zupančičeva je to zavrnila ter odločitev utemeljila z mnenjem državnozborske zakonodajnopravne službe, ki je ugotavljalo, da podobna preiskovalna komisija že obstaja.

Vrtovec je potrdil konkreten sprožilec za kazensko ovadbo nekdanje sodnice: »Gotovo je sodu izbilo dno to, da se volje 23 podpisov poslank in poslancev za sklic izredne seje v DZ ne spoštuje.« Po njegovih besedah je DZ »ugrabljen«, njega pa dejanja vladajočih »žalostijo«.

Prav tako žalosten (pa še zaskrbljen in razočaran povrh) zaradi ovaduškega opozicijskega manevra je bil vodja poslanske skupine Svoboda Borut Sajovic: »Ovadba je napad na institucijo, izveden pa je na način osebnega napada in diskreditiranja.« Sam je dogajanje zadnjih dni, ne le ovadbo, komentiral takole: »V dveh opozicijskih strankah delajo vse na temo predčasnih volitev, in za to je dovoljeno rušiti, požigati slovenske interese tako na bruseljskem parketu kot seveda doma.«

Koalicija stoji za predsednico

Koalicija enotno stoji za predsednico »osebno in kot institucijo,« je še dejal Sajovic in vrnil žogico: »Predsednica brani zakon, ustavo in parlamentarno prakso, ki jo je uvedel gospod (Franc, op. p.) Cukjati.« Matej T. Vatovec iz Levice je bil jedrnat: »To je navaden politični cirkus in zloraba nekaterih pravnih postopkov v državi.« Dodal pa je, da se trenutno čakajo popravki, da bo zahteva SDS in NSi po parlamentarni preiskavi izpolnila pogoje: »Ko bo to urejeno, bo parlamentarna preiskava zadostila vse pogoje, da se lahko obravnava in ustanovi.«

Klakočar Zupančičeva je že pred dnevi, ko se je o ovadbi zoper njo le šušljalo, poslala sporočilo opozicijskim naznaniteljem: tudi kriva ovadba je kaznivo dejanje.