Saj ni res: v štirih letih so se ti avtomobili podražili za 41 odstotkov

Evropska organizacija za transport in okolje je ugotovila, da je kar pet avtomobilskih znamk svoje najcenejše avtomobile podražilo za kar 41 odstotkov.

V oddaji Koda, ki jo predvajajo na RTV, so poročali, da se je cena renaultu twingu, peugeotu 208 in seat ibizi v primerjavi z letom 2019 cena dvignila za kar 6.000 evrov. Renaultovemu malčku je cena iz 10.300 skočila na 16.100 evrov, peugeotov model 208 je leta 2019 stal 15.500, danes stane 21.300 evrov, za seata ibizo je bilo treba pred tremi leti odšteti 13.000 danes pa kar 18.700. Najbolj, za kar deset tisočakov, se je podražil mercedesov model serije A. Ta je leta 2019 stal 26.900, danes pa je treba zanj odšteti 36.900 evrov. BMW serije 1 je leta 2019 stal 26.400, danes pa je zanj treba odšteti 28.300 evrov.

Avtomobilski proizvajalci, ki so imeli lani 64 milijonov evrov dobička, pa se kljub temu upirajo standardu euro 7, ki poleg omejitve dovoljenih izpustov določa tudi največjo dovoljeno mejo izpustov trdih delcev in mikroplastike, ki nastajajo ob uporabi pnevmatik in zavor.

Najboljši pod 20 tisočaki

V minulih dneh so bili objavljeni rezultati primerjalnega Prima testa, ki ga spletna stran Avtomanija, opravlja skupaj z nekaterimi avtomobilističnimi mediji. Test se je osredotočil na deset avtomobilov različnih znamk, katerih cena ni presegla 20 tisočakov. Poznavalci so točkovali uporabnost, motor in podvozje, asistenčne sisteme in ceno. Razlike so bile majhne, a ko so potegnili črto, so ugotovili, kateri za to ceno ponuja največ.

Testirali so štiri kombilimuzine (renault clio, seat ibiza, škoda fabia, VW polo), štirje so križanci (citroen C3 aircross, hyundai bayon, MG ZS, peugeot 2008) in potem še karavansko dacia jogger. Ob upoštevanju različnih meril se je na vrh zavihtela seat ibiza, na drugo mesto volkswagen polo, tretji je bil hyundai bayon, na četrtem mestu pa škoda fabia.

