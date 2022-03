»Pred kratkim je izšla knjiga z naslovom Prav lepa je trnovska fara in podnaslovom Ko se župnik zaljubi v faranko, ki je moja 170. knjiga. Med ljudmi vzbuja precejšnjo pozornost. Vsi me seveda sprašujejo, kje se je to, kar je v knjigi popisano, zgodilo. Jaz pa vsem odgovarjam, da marsikje,« se muza pisatelj Ivan Sivec, ki je zagotovo najbolj plodovit slovenski ustvarjalec. Več njegovih knjig je že doživelo ponatis, več je bilo prevedenih v druge jezike, več kot sto jih lahko prebirate v elektronski obliki, nekaj tudi v slušni in nekaj v brajici. Bralci si v splošnih knjižnicah izpo...