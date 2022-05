S konji na žegen

Konjeniški klub (KK) Šenčur je ob godu njihovega farnega zavetnika svetega Jurija in ob praznovanju občinskega praznika Občine Šenčur organiziral 17. tradicionalno povorko skozi Šenčur ter blagoslov konj in konjskih vpreg.

Konje in konjenike je blagoslovil šenčurski župnik in dekan Urban Kokalj. Vsaka žival je dobila kos blagoslovljenega kruha in sol. V povorki je bilo 35 kopitljačev in štiri konjske vprege iz šenčurske občine ter okoliških krajev. Predsednik KK Šenčur Miro Peternelj se je vsem konjenikom zahvalil za udeležbo, občini Šenčur pa za pogostitev.

V povorki je bilo 35 konj in štiri konjske vprege.

Na začetku povorke so bili konjeniki z zastavami Slovenije, Evropske unije in Občine Šenčur, spremljala pa jih je šenčurska godba na pihala. Prireditev je potekala na parkirišču pri pokopališču, kjer je po blagoslovu sledilo prijetno druženje. Blagoslov si je ogledalo veliko ljudi, med njimi tudi šenčurski župan Ciril Kozjek in podžupan Aleš Perčič Močnik.

Igrala je šenčurska godba na pihala.