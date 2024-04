S kolesom po opuščeni železnici (FOTO)

Državno kolesarsko omrežje proti Hudi luknji bo kmalu povezalo Velenje z Mislinjsko dolino in naprej z Avstrijo ter Dravsko kolesarsko potjo. Tehnični prevzem naj bi bil v teh dneh, slovesno uradno odprtje pa naj bi bilo po zdajšnjih načrtih najkasneje do sredine maja. Moralo bi biti že do lanske jeseni, a je narava v obliki vodne ujme naredila svoje in povzročila precej škode tudi na kolesarski stezi, to pa je za več kot pol leta zamaknilo odprtje kolesarskega priključka iz Velenja do Gornjega Doliča in priključitev na obstoječo Štrekno od Gornjega Doliča do Otiškega Vrha in naprej proti Dravogradu.

Bogata dediščina Štrekna ni le sodobna slikovita kolesarska pot, temveč je tudi bogata zakladnica tehniške dediščine, ki služi kot brezčasni spomenik človeški iznajdljivosti in odločenosti pri premagovanju zahtevnega naravnega terena. Nekdanji infrastrukturni objekti ob Štrekni vključujejo mnogo predorov, mostov, viaduktov in drugih gradbenih posegov, ki sodobnim popotnikom omogočajo, da s kolesom odkrijejo slikovito naravno lepoto in tehniško zapuščino Koroške.

Ob lanski ujmi so na trasi »nove« kolesarske steze na treh mestih nastale večje poškodbe. Prvo žarišče je bilo v Velenju takoj na začetku ob nekdanjem podjetju Vegrad, kjer se je zgodil podor steze, uničena je bila ograja, dva huje poškodovana odseka pa sta bila v notranjosti soteske Huda luknja, tudi ob novem predoru, kjer je bilo popolnoma uničenih približno 20 metrov trase.

Evropski in lokalni denar

Kakor koli, nova kolesarska pot od Sela pri Velenju do Gornjega Doliča je dolga 9,4 kilometra, poteka po opuščeni železniški progi skozi štiri predore ter prek sedmih premostitvenih objektov. Trasa se v Gornjem Doliču navezuje na obstoječo kolesarsko povezavo Mislinja–Slovenj Gradec–Dravograd. Projekt sofinancira EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v okviru mehanizma Dogovor za razvoj regij kvoto namenjata tudi Občina Mislinja in Mestna občina Velenje. »To bo res pridobitev. Steza je lepa, speljana je po lepi naravi, skozi sotesko. Prepričan sem, da bo pravi magnet za kolesarje,« pravi župan Mislinje Bojan Borovnik.

Pogled s steze na Hudo luknjo FOTO: Darinka Krajcer

Informacij ob poti ne manjka. FOTO: Dejan Vodovnik

Gre za eno od infrastrukturno najbolje urejenih tovrstnih kolesarskih poti v Sloveniji s slikovito panoramo Pohorja in Uršlje gore, pravijo kolesarski navdušenci in tudi domačini, ki so že opravili prve t. i. peš preglede steze.

Gornji Dolič v Mislinjski dolini, takoj za ovinkom iz soteske Huda luknja, postaja svojevrstno kolesarsko središče in križišče. Pot ima blag in dokaj enakomeren naklon, za ljubitelje statistike pa zapišimo, da v Otiškem Vrhu doseže 345 metrov nadmorske višine, v Mislinji pa na najvišji točki kar 590 metrov.

Postavitev enega od mostov na kolesarski Štrekni FOTO: K. E.

Levo Velenje, desno Slovenj Gradec FOTO: Darinka Krajcer

Nekoč je Velenje in Mislinjsko dolino povezovala železnica. FOTO: Strekna.si

In zakaj Štrekna? Ker je kolesarska pot speljana po opuščeni železnici oziroma t. i. štreki.