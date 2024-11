S čebulicami do večje strpnosti

Projekt Krokus je mednarodna pobuda, ki jo že od leta 2005 organizira Holocaust Education Trust Ireland z namenom izobraževanja mladih o holokavstu, spodbujanja strpnosti ter preprečevanja vseh oblik diskriminacije. Šole po vsej Evropi v okviru projekta prejmejo čebulice rumenih krokusov, učenci pa jih posadijo v spomin na milijon in pol judovskih otrok ter tisoče drugih otrok, ki so postali žrtve nacističnega preganjanja med drugo svetovno vojno.

Rumeni krokusi simbolizirajo Davidove zvezde, ki so jih morali Judje nositi med vojno, njihov cvet pa opominja na pomen solidarnosti in spoštovanja do vseh ljudi.

Ozaveščanje

»Letos v projektu prvič sodelujemo tudi učenci Osnovne šole Kidričevo, kar za našo šolo pomeni pomemben korak k ozaveščanju o zgodovinskih dogodkih in spodbujanju etičnih vrednot. V projektu sodeluje 33 učencev iz devetih razredov, ki so se z navdušenjem pridružili sajenju krokusov kot simbolnemu dejanju. Tako so na šolskem vrtu posadili čebulice krokusov. Z dogodkom smo se poklonili spominu na žrtve holokavsta in izrazili upanje v boljšo prihodnost,« je povedala mentorica dogodka, učiteljica zgodovine Jana Jerenec.

Krokus (Crocus) je sicer rod sezonskih cvetočih rastlin iz družine Iridaceae, ki obsega približno 100 vrst trajnic, ki rastejo iz stebel. So nizko rastoče rastline, njihova cvetna stebla ostanejo pod zemljo, imajo pa razmeroma velike bele, rumene, oranžne ali vijolične cvetove.