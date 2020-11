RTV skrušeno: Kritike na naš račun so upravičene

Kriminalna preteklost

Na javni televiziji in televiziji, ki se financira iz davkoplačevalskega denarja, so v oddaji Tednik, ki sicer načelno razkriva bedo malega slovenskega človeka, močno udarili mimo.Potem ko so v četrtek, 5. novembra, številni novinarji prejeli 'batine' ob opravljanju svojega poklica na, eden izmed fotografov je bil celo tako poškodovan, da je moral prestati operacijo v UKC Ljubljana, so tri dni kasneje v oddaji Tednik v pogovoru gostili organizatorja protestov. Temu so dali besedo in celo dovolili, da je javno, glasno in jasno povedal, da je nasilje dovoljeno. Kaj dovoljeno, celo, da ga odobravajo, ter pojasnil, kako naj se zavarujejo poročevalci s terena.Ta moški, ki mu je RTV dal besedo in čas v svoji programski shemi, pa je, sicer dobro poznan slovenski policiji, povezan naj bi bil s kriminalno združbo, preprodajo mamil in še čim.Na RTV Slovenija smo vprašali, kako je mogoče, da je novinardal besedo takšnemu človeku in kako je to dovolila urednica oddaje. Služba za stike z mediji odgovarja: »Prejeli smo kar nekaj kritičnih odzivov na prispevek o četrtkovih protestih, ki smo ga v ponedeljek, 9. novembra, objavili v oddaji Tednik. Menimo, da so kritike upravičene, saj so bile izjave sogovornika, protestnika Anisa Ličine v prispevek umeščene brez kritične distance in ne da bi bil sogovornik kritično soočen s dejstvi glede teh protestov. Pavšalna izjava, da bi morali novinarji nositi napise RTV, pa jih protestniki ne bi napadli, je žalitev za vse novinarje in novinarski poklic; prav novinarji pa so bili poleg policistov tarče napadov nekaterih nasilnih protestnikov. Prispevek je bil zmontiran tik pred oddajo in prav časovna stiska je povzročila nesporazum v komunikaciji med urednico oddaje in novinarjem, ki je pripravil prispevek. Zadevo smo v uredništvo temeljito analizirali in se strinjamo, da so bile izjave protestnika, kot so bile umeščene v prispevek, razumljene kot opravičevanje nasilja, kar ni bil namen in kar obžalujemo. O nasilju na protestih sta v prispevku govorila tudi notranji ministerin načelnik PU Ljubljana. Odločno obsojamo nasilje na nedavnih protestih, v prispevkih in pogovorih v naših oddajah pa smo poskušali četrtkovo dogajanje čim bolj večplastno osvetliti. O izsledkih preiskave, nasilnežih in organizatorjih protestov bomo poročali v naših oddajah.«Na vprašanje, o tem, ali bo kdo izmed odgovornih zaradi tovrstnega prispevka sankcioniran, na RTV niso odgovorili.