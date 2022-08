RTV odgovarja jezni bralki: zdaj je jasno, kaj se je zgodilo

Pred dnevi se je na nas obrnila bralka, ki se je pošteno jezila, ker si ni mogla ogledati tujejezičnega filma na nacionalni televiziji. Med predvajanjem so se spodaj pokazali dvojni podnapisi s popolnoma različno vsebino. Zakaj je do tega prišlo? Preverili smo, ali je prišlo do težave na strani RTV ali je šlo za težave na strani operaterja.

»Tehnična težava, ki jo omenja gledalka, nastane v redkih primerih, kadar se programi spremljajo preko prizemnega omrežja RTV Slovenija in je v televizijskih sprejemnikih vključena možnost samodejnega prikazovanja podnaslovov. Podobne težave smo v preteklosti že zabeležili pri določenem modelu televizijskega sprejemnika enega od proizvajalcev,« pojasnjujejo na RTV.

Ob tem so dodali, da zaradi odprtosti trga žal ne obstaja regulacija, ki bi zavezovala uvoznike k izpolnjevanju minimalnih tehničnih standardov, s katerimi bi se zagotavljalo popolnoma usklajeno delovanje vseh televizijskih sprejemnikov na trgu z različnimi nastavitvami posameznih operaterjev v distribucijskih verigah signalov.

»Gledalki svetujemo, naj pokliče na brezplačno številko 080 28 68. Naši tehniki ji bodo z veseljem pomagali z nasveti pri nastavitvi televizijskega sprejemnika in s tem pri odpravi moteče tehnične napake,« še svetujejo na RTV.