Slovenski rokodelski festival je leta 2016 prvič povezal več dogodkov, ki potekajo v Sloveniji. Lani so ga nadgradili z osrednjim dogodkom na Brdu pri Kranju, tudi letos so v tamkajšnjem parku pripravili bogat sejem. Predstavilo se je več kot 60 rokodelcev in rokodelk iz vse Slovenije, pripravili so predstavitve nosilcev podpornega okolja za ohranjanje in razvoj rokodelstva, bogat otroški program, delavnice za obiskovalce, razstave na prostem, okroglo mizo, vse skupaj pa začinili s kulinarično ponudbo. V dopoldanskih urah je v Kongresnem centru Brdo potekala okrogla miza o prvem letu zakona o...