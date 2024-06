Roboti, ki obirajo grozdje:»Takšen stroj občutno skrajša čas obiranja«

Naše kmetijstvo mora, če želi biti konkurenčno in zmanjševati stroške, slediti sodobnim smernicam in tehnologijo uvajati tudi v sadovnjake, vinograde in na polja. Precej tehnike bo na ogled jutri, v soboto, in sicer na Kmetiji Karlovček na posestvu Klevevž pri Šmarjeških Toplicah. Med drugim bo tam kombajn za obiranje grozdja s precizno selekcijo grozdja, ki sicer ne bo opravljal svojega poslanstva, bo pa prikazano, kako deluje.

Stroji namesto ljudi

»Takšen stroj občutno skrajša čas obiranja grozdja. Če je na povprečnem hektarju vinograda denimo 4000 trt, jih 20 ljudi obere v osmih urah, s strojem pa ga oberemo v dveh urah ali dveh urah in pol. Stroj zagotavlja tudi isto natančnost obiranja. Čas pa je zelo pomemben tudi pri nadaljnji obdelavi grozdja, saj mora biti čas od trgatve do obdelave grozdja v kleteh čim krajši. Stroj, ki grozdje tudi speclja, je še kako priročen v deževnih jesenskih dneh, saj lahko tako izkoristimo ure brez dežja in v tistem času poberemo grozdje,« je pripovedoval Nejc Rumpret s Kmetije Karlovček, kjer so grozdje s stroji obirali že pet jeseni.

Če je na hektarju vinograda 4000 trt, jih 20 ljudi obere v osmih urah. S kombajnom za obiranje grozdja ga oberejo v dveh urah. Letos bodo na Kmetiji Karlovček že šesto jesen obirali grozdje s stroji.

Se pa na tej kmetiji poslužujejo še drugih strojev, s pomočjo katerih lahko izvajajo precizno kmetovanje z uporabo inovativnih tehnologij. Gre za razne okopalnike, s katerimi nitkajo pod trtami in drevesi, s čimer se izognejo uporabi herbicidov, saj strojno odstranijo plevel in trave, kar je pozitiven prispevek tudi k ekološki pridelavi. Uporabljajo precizne pršilnike za škropljenje in pametne trosilnike gnojil, s čimer na podlagi predhodne analize tal gnojijo tam, kjer je treba, in tudi prilagajajo količino gnojil.

Strokovni komentarji

»Precizno kmetijstvo, v katerem se poleg velikih kmetij in podjetij uspešno vključujejo tudi družinske kmetije, ima potencial prav na vseh ravneh in stopnjah razvoja samega kmetijstva. Posebno vlogo ima na območjih intenzivnega kmetovanja, kjer se pogosto kršijo osnovna načela sonaravnosti s siromašenjem kmetijskih površin, z zmanjševanjem rodovitnosti tal ter onesnaževanjem voda z gnojili in sredstvi za varstvo rastlin. Napredne tehnologije z nadzorom in reguliranjem vnosov preprečujejo poslabšanje tal s presežki ali pomanjkanjem zalog posamičnih hranil,« je ob tem dejal Martin Mavsar z novomeške enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda, ki je obenem soorganizator letos že 14. dneva tehnike. Tako bo od 16. ure prikazana najsodobnejša kmetijska tehnika, s katero se lahko izvaja precizno kmetovanje v trajnih nasadih. Predstavili se bodo ponudniki kmetijske tehnike in opreme, namakalne opreme, repromateriala in opreme za transport. Na ogled bodo jablanovi in hruškovi nasadi ter vinogradi, v sklopu katerih bodo potekali prikazi preciznega kmetovanja, s strokovnimi komentarji pa bosta sodelovala Janez Sušin s Kmetijskega inštituta Slovenije in Jernej Martinčič s Kmetijsko-gozdarskega zavoda Novo mesto.

Vinogradniki in sadjarji se že veselijo novega robota brez voznika.

Se pa slovenski vinogradniki in sadjarji že veselijo novega robota brez voznika, ki ga razvijajo v podjetju Pek Automotive v Logatcu. Njihov avtonomni robotski stroj že poskusno dela v vinogradih in sadovnjakih, a ga še razvijajo, zato še ni na prodaj.

Martin Mavsar z novomeške enote Kmetijsko-gozdarskega zavoda FOTO: Tanja Jakše Gazvoda

Nejc Rumpret s Kmetije Karlovček, ki bo na Klevevžu gostila Dan tehnike. FOTO: Tanja Jakše Gazvoda