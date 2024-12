Robert Golob: »V letu 2024 smo uspeli dvigniti minimalno plačo in izboljšati povprečne dohodke«

Predsednik vlade Robert Golob je v novoletni poslanici na Televiziji Slovenija izpostavil, da je Slovenija na najnovejši mednarodni lestvici Indeks dobrih držav zasedla osmo mesto in tako spada med države, »ki na svetu najbolj pripomorejo k miru in razvoju«. Po njegovem mnenju Slovenija ostaja skupnost z izrazitim čutom za sočloveka.

Premier Golob je v poslanici ob koncu leta uvodoma izrazil hvaležnost za vse narejeno, doseženo in ustvarjeno v iztekajočem se letu. Verjame, da tudi za naslednje leto ne manjka načrtov ter da nas vodi več upanja kot pa strahu ali skrbi.

»V letu 2024 smo uspeli dvigniti minimalno plačo in izboljšati povprečne dohodke, zrasle so pokojnine in število štipendij, ustavili smo dvig stroškov za dodatno zdravstveno zavarovanje,« je navedel v poslanici. Po premierjevih besedah je vlada v zadnjih dneh leta pozvala tudi k spremembi obračunavanja omrežnin, »ker je enostavno nedopustno, da bi kdorkoli lahko položnice za elektriko dvignil za tako visoke zneske«, je še dodal.

Mirnejše in boljše življenje

Po njegovih navedbah je delo ministrov usmerjeno k cilju, da je vsem državljanom omogočeno »mirnejše in boljše življenje«. Kot je poudaril, »pot k temu idealu ni lahka in ni vedno brez napak«. Zastavljen cilj zahteva veliko prilagajanj, »zato potrebujemo iskren, odprt, predvsem pa spoštljiv javni pogovor«, je povedal.

Kot je še dejal, »se ne smemo bati vprašanj in drugačnih mnenj, moramo pa nasprotovati sovražnemu govoru in izključevanju«. »Samo eno državo imamo, dolžni smo jo ohraniti samostojno, svobodno in prijazno za bodoče generacije,« je poudaril premier.

»Mladih učencem in dijakom želim lepe in zabavne počitnice, vsem ostalim pa v teh prazničnih dneh voščim predvsem topline in ljubezni. Naj bo leto 2025 zdravo in uspešno, predvsem pa v srcih ohranimo optimizem, pogum in našo Slovenijo srečno.« je dejal.