Rise of the Ronin: odlična sekljačina v deželi vzhajajočega sonca

Japonska, 1863. Po treh stoletjih zatiralske vladavine šogunata Tokugava se črne ladje Zahoda spustijo na meje države in država pade v stanje nemira. Sredi kaosa vojne, bolezni in političnih nemirov bojevnik brez imena tlakuje svojo pot in hkrati drži usodo Japonske v svojih rokah.

Med zgodovino in fantazijo

Grafika je navdušujoča. FOTO: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

Sliši se hudo dobro, kajneda? Rise of the Ronin (Roninov vzpon), najnovejša ekskluziva za Sonyjevo konzolo playstation 5, igralcu omogoča, da se spusti v raziskovanje Japonske v času korenitih sprememb in ponovnega odpiranja svetu po dolgih letih stroge izolacionistične politike. Kot bojevnik brez gospodarja – ronin – skozi zgodbo in številne spopade spoznavamo zanimivo, pa tudi brutalno zgodovino dežele vzhajajočega sonca, ki je v drugi polovici devetnajstega stoletja doživela velikansko revolucijo, ko se je začel spreminjati družbeni red, dotlej togo urejena fevdalna država pa se je začela pospešeno gospodarsko razvijati. Tiste črne ladje iz uvoda pa so japonsko poimenovanje za ameriško mornarico, ki je Japonsko dobesedno prisilila v odprtje pristanišč in konec samoizolacije.

Igra senc v travi FOTO: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

V Roninovem vzponu imamo možnost dobesedno spreminjati zgodovino, saj smo postavljeni pred številne odločitve, ki dejansko vplivajo na tok igre: lahko se spopademo z nasprotnikom in ga ubijemo ali pa sklenemo zavezništvo z njim, lahko izvedeno atentat ali pa zaščitimo kakšno ključno osebo v igri.

V odprtem svetu raziskujemo Japonsko ter izpolnjujemo glavne in stranske naloge.

Ustvarjanje in grajenje lika

Sodelovalni boj FOTO: Staš Ivanc

Na začetku igre ustvarimo lik po svoji meri, s čimer dobimo še bolj edinstvenega junaka ali junakinjo. Pri samem boju uporabljamo "klasična" japonska orožja, kot so katane in drugi meči, kopja ali palice, pozneje pa posežemo tudi orožjih za boj od daleč, kot so šurikeni, loki ter zahodnjaške puške in pištole. Tudi sam boj je dodelan, pri čemer uporabljamo blokade in različne udarce ter kombinacije udarcev in nabiramo izkustvene točke; samo z brezglavim mlatenjem naokoli ne bomo prišli prav daleč. Igra ima nekaj RPG-jevskih (igre igranja vlog) elementov, saj moramo preiskovati okolico in nabirati orožje in opremo, poleg tega pa skozi igro gradimo svojega junaka, pri čemer nadgrajujemo štiri lastnosti: moč, spretnost, šarm in intelekt.

Pridobivanje novih orožij in nadgrajevanje sposobnosti.

Rise of the Ronin nam na začetku pokaže usodo otrok, ki preživita samurajski pokol svoje vasi, in pozneje postaneta Twin Blade (dvorezna) poklicna morilca (vendar ne nindži). A nesreča nikoli ne počiva in junaka, ki sta povezana od otroštva in sta skupaj skoraj nepremagljiva, sta po spletu okoliščin ločena in tako se moramo kot ronin, bojevnik brez gospodarja, podati na iskanje svojega partnerja.

Naše odločitve vplivajo na potek igre. FOTO: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

Po odprtem svetu se lahko premikamo tudi s konji in drugimi prevoznimi sredstvi, kot je celo jadralni zmaj, pri preskakovanju ovir uporabljamo vrv s kavljem ipd. Raziskujemo lahko zgodovinska japonska mesta, kot so Jokohama, Kjoto ali Edo, potujemo pa tudi po slikovitem podeželju, opravljamo glavne in stranske naloge, sprejemamo različne odločitve in spremljamo zgodbo svojega junaka oziroma junakinje. Imamo tudi možnost izvesti atentat na komodorja Matthewa C. Perryja, ameriškega mornariškega častnika, ki je imel ključno vlogo pri končanju japonskega izolacionizma. Hec je le, da je resnični Perry umrl leta 1858, pet let pred dogodki v igri ...

Solo in sodelovalno igranje

Spopademo se lahko celo s komodorjem Matthewom C. Perryjem, resnično zgodovinsko osebnostjo. FOTO: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

Igra nam daje tudi možnost menjave med tremi težavnostnimi stopnjami, pozna pa tudi sodelovalni način za več igralcev, kjer se našemu junaku lahko pridružita še dva bojevnika (lahko sta resnični osebi, zelo dobro pa se obneseta tudi računalniška pomočnika, saj je umetna pamet v igri na precej visoki ravni).

Odlična akcija in možnost sodelovalnega igranja v troje.

V boju še kako pride do izraza playstationov igralni plošček dualsense, ki se fino trese in daje odlične povratne informacije, medtem ko se s pomočjo prostorskega zvoka potopimo v okolico. Igra tudi prek televizijskih zvočnikov poskrbi za dobre prostorske učinke, če pa imamo slušalke, ki zmorejo predvajati prostorski zvok, ali pa komplet prostorskih zvočnikov, je vzdušje še neprimerno boljše. In da o grafiki niti ne govorimo: razvijalci so s pridom izkoristili sposobnosti playstationa 5. Slika je polna podrobnosti, panorame pa so naravnost fantastične.

Odzivanje igralnega ploščka, super zvok in slika.

Playstation 5 slovi po ekskluzivnih igrah. FOTO: Team Ninja/Sony Interactive Entertainment

Igro Rise of the Ronin so začeli razvijati leta 2015 v studiu Team Ninja, ki so pred tem zasloveli z igrami Ninja Gaiden, Dead or Alive in Nioh, seveda s Sonyjevo pomočjo. Kakor je dejal šef studia Fumihika Jasude, so želeli ustvariti igro, ki prikazuje Japonsko v njenih najtemnejših časih, pri čemer je dobo Bakumacu označil kot zgodovinsko obdobje, ki so se mu dotedanje videoigre izogibale. Rise of the Rōnin je trenutno najambicioznejši projekt, ki so se ga lotili pri ekipi Team Ninja, še posebej zato, ker je bil razvoj odprtega sveta poseben izziv, saj so dotlej razvijali le linearne oziroma nivojske igre. a naloga jim je dobro uspela.

Naročnik oglasne vsebine je Graml d.o.o.