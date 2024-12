Reševanje madžarskih planincev še vedno poteka, pot otežuje podrto drevje

V slabih vremenskih razmerah sta v nedeljo pri Kamniškem sedlu zašla in se ponesrečila madžarska planinca. Na pomoč je odšla skupina gorskih reševalcev, ki pa so morali reševanje zaradi slabih vremenskih razmer včeraj prekiniti. Danes se reševanje nadaljuje.

Gorska Reševalna Zveza Slovenije je na družbenem omrežju Facebook sledilcem sporočila, da reševanje še vedno poteka.

»Reševanje na območju Kotličev še vedno poteka. V akcijo se je vključil tudi helikopter Slovenska policija/The Slovenian police z ekipo GRZS, vendar se zaradi premočnega vetra ni mogel približati kraju nesreče. Reševanje zaenkrat še vedno poteka klasično - vremenske razmere se niso izboljšale, pot pa otežuje tudi podrto drevje.«

Pod objavo se je usul plaz komentarjev, objavljamo le nekaj izmed njih.

»Življenje moje sestre je v vaših rokah, prosim, ne obupajte!«, »Mislim, da cela Slovenija želi fantom uspešno intervencijo. Sam pa sem mnenja, da je treba take srčne ljudi nagraditi. Upam, da vlada RS končno odpre oči in da za take akcije, ki se dogajajo iz človeške malomarnosti, ali sodno preganja, ali izda plačilni nalog, ki pa seveda ne sme biti poceni. Srečno #GRZS«, »V družini imam gorske reševalce, na katere sem neizmerno ponosna, pogosto pa tudi huda na vse, ki nepremišljeno gredo v hribe, a danes na tem mestu po mojem mnenj ni primerna razprava, kaj je prav in kaj ne, danes je važno le, da se vsi, tudi nesrečna planinca, vrnejo v dolino živi. Ali je prav, ali ne, da so ta reševanja brezplačna, ne bom sodila (tu največ šteje, kaj menijo reševalci), menim pa, da je v današnjem času denar dobil preveliko vlogo v družbi. Srčnost, tovarištvo, predanost in podobne vrednote pa so pri veliko ljudeh (reševalci seveda izključeni) le še črke na papirju in ekranu. SREČNO VSEM!«, »Kapo dol za pogum in nesebičnost. Srečno.«, »Fantje, po pameti in srečno.«