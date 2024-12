Madžarskega pohodnika še iščejo, oglasila se je žena reševalca z ganljivim sporočilom

Poročali smo o napetem reševanju v gorah, potem ko sta v nedeljo na pomoč poklicala madžarska pohodnika, ki sta zgrešila pot. Žensko so podhlajeno, a nepoškodovano rešili v ponedeljek, moškega pa še niso našli, saj so morali včeraj zvečer začasno ustaviti reševanje. Vremenske razmere namreč niso omogočale varnega dostopa do območja.

Izdali oranžno opozorilo

»Iskanje se bo nadaljevalo, ko bodo razmere to dopuščale. S strani ARSO je bilo izdano oranžno opozorilo za sunke vetra, prav tako sunki vetra v Bistrici trenutno dosegajo do 100 km/h,« je včeraj za Slovenske novice​ sporočila Neža Bajželj, tiskovna predstavnica GRZS. »V pogojih, ki trenutno vladajo v gorah, reševanje ni mogoče in bi resno ogrožalo tudi gorske reševalce,« je pojasnila.

Stanje se za zdaj še ni izboljšalo. A kljub temu bo znova poletel reševalni helikopter in poskušal najti izgubljenega pohodnika, je na facebooku sporočila Gorska reševalna zveza.

»Vremenske razmere še ne omogočajo varnega posredovanja, vendar aktivnosti v iskanju ponesrečenca še vedno potekajo. Helikopter bo poletel in poskušal natančneje locirati ponesrečenca. Veter na višini še vedno močno vpliva na razmere, zato bomo po preletu helikopterja bolje ocenili stanje in ustrezno prilagodili nadaljnje ukrepe.«

Spregovorila žena reševalca

A brez pogumnih, požrtvovalnih posameznikov, ki so pripravljeni tvegati življenje, da bi pomagali drugim, ne gre.

»Ko po 24 urah pride precej zdelan domov, najmlajši, petletnik, zavpije, ko ga vidi na vratih: 'Moj tatik, kako je lep!' A sploh rabim še kaj dodat? Junaki imajo obraze, otroci pa vzornike,« je zapisala na spletu žena gorskega reševalca iz GRS Kamnik.

»Poklon, gorski reševalci. Ponosna na moža, na GRS Kamnik in na vse, ki ste dali vse od sebe, da ste rešili življenje. Kljub vsem komentarjem in (utemeljenim!) pomislekom. Letos bo božič pri nas še posebej topel in vesel,« je še dodala.