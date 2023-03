Rekordni prihranki na bančnih računih: tri stvari, ki jih morate vedeti

Ponazorjeno to pomeni, da gre od vsakih 100 evrov 18,7 evra v hranilniček.

To pa je več, kot je evropsko povprečje, saj povprečni Evropejec prihrani 16,9 od 100 evrov ali pa na primer na Hrvaškem, kjer jim uspe prihraniti 12,01 % svojih letnih prihodkov. Tako so sredstva na bančnih računih gospodinjstev v Sloveniji vse višja in dosegajo že rekordnih 26 milijard evrov.

