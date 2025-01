Rekordna slovenska investicija: Sij v Savdski Arabiji s projektom, vrednim 1,5 milijarde evrov

Slovenska jeklarska skupina Sij je z vlado Savdske Arabije v Rijadu podpisala sporazum, ki omogoča izvedbo 1,5 milijarde evrov vredne investicije v industrijskem središču Ras Al Khair. To bo največja enkratna slovenska investicija v tujini doslej, so sporočili z Ministrstva za finance. Dogodka se je udeležil tudi finančni minister Klemen Boštjančič.

Projekt predvideva vzpostavitev proizvodnje elektro jekla in premijskih toplo valjanih trakov. Večino sredstev bo prispevala Savdska Arabija, Sij pa bo zagotovil visokotehnološke rešitve in znanje. Minister Boštjančič je poudaril, da projekt odraža strateški pomen sodelovanja znotraj vizije Savdske Arabije 2030, ki vključuje diverzifikacijo gospodarstva in uvajanje trajnostnih tehnologij.

Podpora visokotehnološkemu sodelovanju

Predsednik uprave skupine Sij Andrej Zubitski in savdski partner Saeed Al Zahrani sta podpisala memorandum kot prvi korak v procesu, ki naj bi do leta 2029 pripeljal do začetka proizvodnje elektropločevin.

Andrej Zubitski. FOTO: Jože Suhadolnik

Sporazum ne vpliva na delovanje družb skupine Sij v Sloveniji, je poudarilo podjetje. Sij trenutno v regiji ustvari od pet- do sedemodstotnega deleža prihodkov in si želi nadalje krepiti prisotnost v Savdski Arabiji ter sosednjih državah.

Pri projektu Wahaj/Sij bodo sodelovala tudi druga podjetja slovenskega avtomobilskega grozda, znanega kot Misija GREMO. Podpisu memoranduma so prisostvovali tudi koordinator projekta Iztok Seljak in finančni minister Boštjančič, ki je prispeval k pripravi in izvedbi sporazuma že ob prejšnjem obisku v Savdski Arabiji oktobra lani.

Diplomatski pogovori za utrditev sodelovanja

Minister Boštjančič je v Rijadu opravil več dvostranskih pogovorov. Z namestnikom ministra za finance Abdulmuhsenom Al Khalafom sta izpostavila dobre medsebojne odnose in napredek pri usklajevanju sporazuma o izogibanju dvojnega obdavčevanja. Z ministrom za industrijo in mineralne vire Bandarjem Ibrahimom Alkhorajefom ter ministrom za gospodarstvo in načrtovanje Faisalom bin Fadhilom Alibrahimom je razpravljal o poglobitvi gospodarskega sodelovanja.

Podpis memoranduma je potekal ob robu konference Future Minerals Forum, ene največjih globalnih konferenc, posvečenih osnovnim proizvodnim surovinam. Dogodka se je udeležilo več kot 3000 predstavnikov iz vlad in industrije.