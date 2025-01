Recept za izvrstno gobovo juho! Tako boste dosegli res poln okus

Današnja juha spada med recepte »pobrskaj po zalogah in pripravi kosilo«, saj jo lahko prilagajamo sestavinam, ki jih imamo na voljo. Za gobovo juho ali golaž mirno trdimo, da sta najboljša iz mešanih gob, zgolj ena vrsta, na primer šampinjoni, nikoli ne da tako polnega okusa.

Dodamo še kaj od jušne zelenjave, na primer korenje ali kolerabo, pozimi pa še nekaj koščkov buče, ki bo juho tudi zgostila. Navajeni smo, da se gobe v juhi družijo z ajdovo kašo, a če imamo v hladilniku skodelico kuhanega ješprenja, bo prav tako odličen dodatek.

Za 4 osebe:

500 g mešanih gob, 1–2 skodelici kuhanega ješprenja, 1 čebula, 3 stroki česna, 2 korenčka, 2–3 žlice paradižnikove omake, olje, kis, sol, poper, lovor, kumina, majaron, sveži peteršilj, 1 liter jušne osnove

Čebulo in česen olupimo in sesekljamo, korenje očistimo in narežemo na kolobarje. V loncu segrejemo olje in na njem svetlo prepražimo čebulo in korenje, dodamo česen, in ko ta zadiši, še na lističe narezane gobe. Premešamo in pražimo nekaj minut, potem dodamo paradižnikovo omako, začimbe in zalijemo z jušno osnovo, da so sestavine pokrite. Kuhamo približno pol ure, dodamo kašo, žlico kisa in še enkrat prevremo. Preden postrežemo, potresemo s svežim sesekljanim peteršiljem.